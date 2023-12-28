分析／為後天辯論會蓄力？　賴清德今收斂火力狂打「小英牌」

▲民進黨總統候選人賴清德今晚明顯「收斂火力」。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

最後一場公辦電視政見發表會今（28）晚間落幕，令外界感到驚訝的是，相較前兩場砲打藍白、頻頻創造金句，民進黨總統候選人賴清德今天晚間收斂火力，聚焦於闡述健保永續、農業政見、6大金融願景等政見，面對藍白對手猛轟民進黨施政，賴的回應顯得輕描淡寫、不慍不火，至於此舉是否是為後天電視辯論會蓄積能量，或給外界後繼無力之感，恐怕不得而知。

回顧賴清德先前兩場政見發表會表現，首場政見會為萬里老家違建爭議停損，拋出在礦區居住權獲得保障後，願意將老房子交付公益信託的說法，並藉此奪得近期關於土地爭議的話語權；第二場打出「經國牌」，火力全開批評國民黨不思如何落實蔣經國先生「落葉歸根」的路線，卻反其道而行，「國民黨對得起經國先生嗎？」而後也因此成功搶佔媒體版面。

不過，賴清德今天晚間似乎刻意收斂火力，面對國民黨總統候選人侯友宜將砲火集中在攻擊蔡政府施政，以及民眾黨總統候選人柯文哲主攻賴昔日「台獨」論述，嚴詞批評「只有在選舉的時候才不主張台獨」、是否向台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯道歉等語，賴僅就兩岸一家親、藍白合等論點回擊柯，對於侯的攻勢，只回應「很多假消息」，四兩撥千斤簡單帶過。

在最後一輪談話中，柯文哲再度加強「批賴」力道，強調自己從未接受「一個中國」說法，反酸賴清德打政績牌但「賴清德當台南市長期間，登革熱死多少人？」侯友宜也幫腔說，「台南登革熱死了112人」，然而，賴並未針對登革熱議題多做回應，只談到重啟服貿、兩岸一家親背後是「一個中國」的論述，反而把多數篇幅留給金融政策願景，相較前兩次政見會批柯打侯，策略明顯轉趨保守。

另外值得注意的是，賴清德今天在3輪發表會過程中，不斷打出「小英牌」，闡述總統蔡英文任內政績，直言「感謝蔡英文總統」任內對勞保基金不斷地經挹注經費，前前後後已經投入了2760億元之多；談到永續金融時，說「蔡英文總統已經在2021年4月22日的世界地球日，高舉台灣在2050年將達到淨零轉型的目標」；最後也以「在蔡英文總統的領導之下，台灣已經成功地走進世界」等語作結。

在政見發表會落幕後，賴清德向國人喊話，希望民眾「要對自己有信心」、「對台灣有信心」，同時不忘「搶救」較總統選情危急的立委選情，呼籲支持者共同支持「民主大聯盟」，投給民進黨提名的區域立委和不分區立委，避免國民黨、藍白合在未來國會過半。他說，如果國會由藍白掌握，台灣政治權力將嚴重失衡，「即便我當選總統，推動國政也會遭遇相當大的困難」。