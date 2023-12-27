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嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流　開啟警政與文史間的對話

▲▼ 嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流，開啟警政與文史間的對話 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流，開啟警政與文史間的對話 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局27日上午為「上梁記牌沿革概史」舉行立誌儀式，由局長陳炯旭主持，過程莊嚴隆重。警察局「上梁記牌」的典故源自於民國89年進行舊廳舍拆除重建工程時，在原建物屋頂梁柱上發現此文物，俟新式廳舍竣工多年後，再由幾位員警自發性的將「上梁記牌」收奉於七樓東側廂房。

▲▼ 嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流，開啟警政與文史間的對話 。（圖／嘉義市警局提供）

「上梁記牌」又稱「棟札」，民間習俗在新建物主結構完成時，會先在主樑安上固定，主要目的除了感謝工程能順利進行，祈求神明能繼續保佑到竣工之外，並祈禱今後一切皆能平安順利。警察局收藏的棟札，據考查結果屬於日治時期嘉義警察署建物的珍貴護身符，上載嘉義警察署廳舍竣工前舉辦上棟儀式的眾神衹，上樑時間昭和12年4月19日，以日本年號換算即為民國26年，距今已有86年歷史。

▲▼ 嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流，開啟警政與文史間的對話 。（圖／嘉義市警局提供）

有鑑於「上梁記牌」為警察局多數員警前輩出勤前及辦案時的精神寄託，多年來已蘊藏警察同仁深厚的生活軌跡。但「上梁記牌」曾經凝聚起的群體意識及生活記憶，隨著時代演變、人事遷動已漸漸被淡化。局長陳炯旭認此文物對於警政文化傳承及考證警察機關源流助益很大，遂於今年7月指示業務單位著手網羅各界文史資料、訪談警政耆老，積極編纂「嘉義市政府警察局機關及上梁記牌歷史源流」一文。

▲▼ 嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流，開啟警政與文史間的對話 。（圖／嘉義市警局提供）

另此段期間所蒐集的文物中，又以民國34年12月10日二次大戰後，嘉義警察署署長中川真太郎移交予第一位嘉義市警察局局長陸公任的四本引繼書最具時代性意義。「保健組合」、「調查系」、「外勤系」及「警備系」四本引繼書中，對於日據時代的警察工作均有詳盡記錄，包括對癲病患、恙蟲病患、阿片煙膏購買吸食者、藝妓、產婆、獸肉營業者、牛乳業營業者、墓地火葬場……等業別之管理。

▲▼ 嘉市警編纂機關暨上梁記牌歷史源流，開啟警政與文史間的對話 。（圖／嘉義市警局提供）

局長陳炯旭表示，警史文物是承載警政發展軌跡及歷史記憶的文化財，傳承著警政核心價值，且為呼應黃敏惠市長永續治理理念，警察局也規劃將所整理編纂的資料向廣大市民傳達，希冀透過這場警察與文史間的交織對話，讓警史文物與員警同仁產生互動連結，緊密串起戰鬥團隊的向心力，與社區共榮共好，打造嘉義市成為「全齡共享，世代宜居」的幸福永續城。

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