嘉義市交通事故熱區「區段執法」　減低事故發生率

▲嘉義市針對事故熱區「區段執法」，防制交通事故發生 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部統計各縣市今(112)年1月至8月A1及A2類事故件數與去(111)年同期相比較增減件數及其比例(公開查詢資料目前開放至8月)，全國增加2萬7,295件(增加11.3%)，其中嘉義市增加47件(增加2.3%)，排序全國第18位。

統計嘉義市近二個月之交通事故卻有明顯上升之趨勢，且最易生事故熱門時段以16時至18時為最高，前3大易肇事因素為「未依規定讓車」、「未注意車前狀態」、「違反號誌管制或指揮」；其中以年齡族群區分，青少年族群（18至24歲）區間死傷877人占總人數25%最多，肇事車種區分，以機車(含輕型機車、重型機車、大型重型機車)發生1,356件，占總件數49.3%最多。

因此，警方就原有規劃精準執法計畫，滾動修正執行「區段執法」作為，除提高見警率外，另將今(112)年採購4組移動式測速照相設備，配置於各分局、保安隊、交通隊等實施不定時、不定點執行稽查取締，藉以提高用路安全。

局長陳炯旭表示，嘉義市發生交通事故熱時以16時至18時居多，係因尖峰時段人（車）流驟增，駕駛人常因行經路口未減速、讓車或身心疲勞、恍神而造成事故時有所聞，特別提醒並呼籲市民朋友，駕駛車輛行經路口要落實「安全駕駛」習慣，保護自己也保護別人，避免發生交通事故造成危害，共同營造「全齡共享，世代宜居」的安全幸福城市。