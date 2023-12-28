快訊／違停公車停靠區被拍　賓士男竟開車猛撞學生…孩子們嚇哭狂逃

▲賓士男不滿被偷拍違規停車，竟開車二度衝向學生。（圖／市議員蕭隆澤提供）



記者游瓊華／台中報導

校園安全又亮紅燈，這次失控動手的竟是學生家長！台中市議員蕭隆澤晚間在群組貼出一則影片，指稱大雅區一所國中下午放學時間，一名駕駛賓士車的家長疑似不滿被學生提醒，勿把賓士停在公車停靠區，家長竟情緒失控，先拿木棍要打學生，之後更跳上賓士車衝向等公車的學生們，許多孩子嚇哭尖叫逃開。

▲賓士男持木棒下車想打學生，被校方人員勸阻。（圖／翻攝爆料公社）



市議員蕭隆澤表示，影片是鄉親提供給他，鄉親的孫女就在現場目睹一切，痛批實在太誇張，此風不可長。台中市教育局證實今天下午有發生此事，也進行校安通報。警方調查，因一名張姓學生看到賓士男違規停車，拿起手機拍照，未料被賓士男看到，賓士男遂持木棒下車要毆打學生，被在校門口的生教組長勸阻。

▲賓士男無視下課時間校門口滿是學生，竟開車衝撞，許多孩子尖叫嚇哭。（圖／市議員蕭隆澤提供）



沒想到，該名賓士男走回車邊，先挑釁要學生過來，甚至撂話「不然等等開車撞死喔」，之後吼一聲「前方的通通閃開，不然被撞到你家的事情！」隨後就跳上賓士車衝向學校後，又倒車再衝撞，過程都被其他學生拍下。

大雅分局表示，有關於賓士車駕駛在人行道加速行駛以及倒車行為已觸法，明日將要求駕駛到案說明，之後可能依照違反公共危險罪以及恐嚇罪送辦。