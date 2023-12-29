加入「艾蜜莉」投資群組！OL被詐80萬　宜蘭車手台南收款被逮

記者林東良／台南報導

台南一名OL加入投資群組後被騙80萬元，無法出金後才發現被騙，台南市刑警大隊偵三隊，於12月26日中午據報埋伏緝獲24歲張姓及32歲吳姓車手，起獲30萬元現款，當場查扣作案用手機2支、現金1萬4500元，詐騙用專員工作證及收據2張，全案依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌，解送台南地檢署偵辦，張、吳2人被檢方聲請羈押禁見獲准。

▲台南市刑警大隊偵三隊，埋伏緝獲假投資真詐騙的24歲張姓及32歲吳姓車手，全案依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌解送台南地檢署偵辦，2嫌聲請羈押禁見獲准。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警大隊偵三隊偵辦詐欺集團，發現新營區簡姓上班族10月31日在臉書看到投資股票廣告訊息，按指示操作下載股票App，並加入暱稱為「艾蜜莉」之LINE投資群組，詐騙集團誆稱是開發投資公司，可在老師帶領下賺取數倍本金，簡女信以為真，先以網銀匯款3次共15萬元，儲值到股票APP。又在12月4日、8日，分別面交30萬、35萬給自稱是專員的詐團成員，前後共遭詐80萬元。

被害女子在投入近百萬元後想收手卻無法出金，驚覺有異立即向警方報案；刑大獲報立即積極偵辦，並報請台南地檢署檢察官徐書翰指揮，詐騙車手於12月26日再次邀被害人在新營區某7-11超商內進行面交30萬元贓款，刑大幹員經變裝埋守，於中午12時45分許，順利逮捕同是宜蘭人的24歲張姓及32歲吳姓車手，當場查扣作案用手機2支、現金14500元，詐騙用專員工作證及收據2張。

全案依詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪嫌解送台南地檢署偵辦，張、吳2嫌被檢方聲請羈押禁見獲准。

警察局長廖宗山呼籲，切勿聽信暴利的投資，詐騙集團以各種話術要求被騙者匯錢，並營造出賺錢的假象，讓被騙者自願的掏出更多錢，結果可能得不償失。呼籲民眾切勿輕信來路不明的投資管道，隨時保持警覺心，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打警政署165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，避免落入詐騙陷阱。