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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要賴清德別再抹紅　侯友宜：我是沒在大陸做生意且不貪污的台灣囡仔

記者蘇晏男／台北報導

面對兩岸關係，國民黨總統候選人侯友宜今（28日）表示，他走的是依照《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的「台灣中間路線」，希望民進黨總統候選人賴清德不要再抹紅他。侯友宜也強調，「侯友宜是一個『正正』的台灣囡仔」，也沒在大陸做生意，也不會貪污，不要用抹紅方式操弄選舉，這不好。

▲侯友宜28日在總統候選人政見會後發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜28日在總統候選人政見會後發表談話。（圖／記者李毓康攝）

第16任總統副總統選舉第三場總統候選人電視政見會今28日晚間7時在台視登場。侯友宜在政見會後的談話中表示，賴清德提到ECFA不是台灣該走的路，但他心裡在想，民進黨執政8年，對ECFA依賴度依然很高，既然依賴很高，幹嘛不早點取消？

侯友宜說，他講得非常清楚，台灣一定要布局全球；在經貿出口導向，不能只看中國大陸，而是要看區域經濟，甚至要遠到新南向之外的印度、非洲。

侯友宜也說，他要用「印太願景辦公室」來規畫整個經濟體系，這是台灣做為一個全球布局的很重要想像，台灣在出口國際經濟貿易裡，區域貿易最重要，只是兩岸還是要維持相關貿易，尤其對台商要有保障。

另外，侯友宜表示，賴清德一直說他好像（支持）「一個中國」，但他要特別說，不要再抹紅，他走的是「台灣中間路線」，按照《中華民國憲法》的中間路線，這條路台灣走幾十年，才能不偏不倚走在這裡，所以台灣面對兩岸問題，絕不要用意識形態。

侯友宜指出，他出來選舉只有一個目的，就是不分你我、族群、黨派，就是按《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》面對大陸，大家團結一起。他堅守民主自由制度，反對台獨、一國兩制，未來由2300萬人決定，希望這場選舉，「侯友宜是一個『正正』的台灣囡仔」，也沒在大陸做生意，也不會貪污，不要用抹紅方式操弄選舉，這不好。

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