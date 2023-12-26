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基隆警查毒品案揪出自己人！巡佐洩資料給藥頭還販毒遭起訴

▲▼基隆警察局第二分局、基隆第二警分局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲基隆黃姓巡佐涉毒及洩密案偵查終結提起公訴。（圖／翻攝自Google地圖）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆警察局第二分局11月偵查毒品案時，發現藥腳名冊中有局內一名黃姓巡佐，立刻上報警察局督察科、刑警大隊共同成立專案小組，並報請基隆地檢署指揮偵辦。基隆地檢署今（25）日偵查終結，將黃姓巡佐以涉犯個人資料保護法之非法蒐集、利用個人資料、刑法公務員洩漏國防以外之秘密、公務員登載不實準公文書，及涉犯毒品危害防制條例之販賣第二級毒品未遂等罪提起公訴。

基隆市警察局11月8日上午偵辦毒品案件時，發現毒犯的藥腳名冊中竟有黃姓巡佐，第一時間還以為是同名，調查後才確定就是黃姓巡佐，立刻陳報警察局督察科靖紀小組、刑警大隊共同成立專案小組，並報請基隆地檢署指揮偵辦。

▲▼基隆警「煞到女毒蟲」加入販毒！警局拿到藥腳名冊傻了　火速抓人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲黃員非法查詢蒐集他人之年籍、犯罪前科等個人資料。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地檢署今指出，黃姓巡佐負責該分局轄區內之犯罪偵查等業務，竟接續自2022年11月間起至2023年10月間止，多次利用不知情之同事，登入內政部警政署之內部查詢系統，於查詢系統之電磁紀錄上不實填載「執行刑事相關業務」等虛假用途，非法查詢蒐集他人之年籍、犯罪前科等個人資料，再將此資料非法傳送、洩漏與其所購毒之上手藥頭等人。

另外又查得黃姓巡佐為販賣毒品牟利，另於2023年7月13日，向毒販購入第二級毒品甲基安非他命1包後，將該毒品交付女性友人販售，並約定販毒所得歸黃姓巡佐所有，幸未及售出毒品即為警查獲而未遂。

基隆地檢署表示，因認黃姓巡佐涉犯個人資料保護法之非法蒐集、利用個人資料、刑法公務員洩漏國防以外之秘密、公務員登載不實準公文書，及涉犯毒品危害防制條例之販賣第二級毒品未遂等罪提起公訴。

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