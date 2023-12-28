陸衛健委示警：JN.1變種株可能變「國內流行株」

▲大陸衛健委近日召開記者會。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家衛健委今（28）日召開記者會，會上指出，大陸新冠病毒形勢處於低水平流行，JN.1變種株佔比比較低，但也呈上升趨勢，有可能逐步發展成為國內流行株。

據《澎湃新聞》報導，中國疾控中心傳染病管理處呼吸道傳染病室主任彭質斌在會上介紹，近期，JN.1變異株在國外全球範圍內快速上升，已經成為主要流行株，部分國家疫情上升的幅度比較大。

彭質斌指出，當前大陸國內新冠的形勢處於低水平流行，JN.1佔比也比較低，但也呈上升趨勢，有可能逐步發展成為國內流行株。

彭質斌表示，JN.1變異株屬於Omicron變異株，從近期世界衛生組織根據現有的證據評估認為，其傳播力和免疫逃逸能力是增強的，但是沒有證據提示它的致病性增強，且既往感染和接種XBB疫苗對其是有免疫保護的交叉作用，預判其帶來的公共衛生風險較低。

由於元旦春節假期臨近，且春運即將開始，人員流動將大幅上升，彭質斌表示，預計新冠疫情可能會出現一定幅度的回升，因此需要高度重視，周密安排，提前做好各方面的準備；下一也會持續關注國外疫情形勢和流行株的變化情況，進行及時的監測預警和風險評估。