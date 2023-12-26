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新冠第5波來了！併發症+326「創4個月新高」　50多歲女染疫菌血症亡

記者洪巧藍／台北報導

新冠第五波Omicron疫情來了！疾病管制署今（26）日公布最新疫情監測，新冠併發症上周增326例，創4個月來新高，死亡增37例也是創9周以來新高。死亡個案當中有一名比較年輕是南部50多歲女性，沒有接種新冠疫苗，確診新冠後病況持續惡化，10月下旬住院時已經急性呼吸窘迫症候群，後續併發細菌性肺炎、菌血症，於本月中旬過世。

▲▼疾管署防疫醫師劉裕誠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師劉裕誠。（圖／記者洪巧藍攝）

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疾病管制署今（26）日公布國內上周（12/19-12/25）新增326例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（12/12-12/18）新增259例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗。另上周新增37例死亡病例，較前一周新增32例上升，新增死亡個案中97%未接種新冠XBB疫苗。

疾管署防疫醫師劉裕誠表示，死亡個案中有一名年紀較輕的個案是南部50多歲女性，沒有接種新冠疫苗，本身有糖尿病、高血壓、腎臟病等病史，10月中旬診斷新冠，曾經使用抗病毒藥物，持續發燒咳嗽，10月下旬再次就醫，因為呼吸衰竭插管轉入加護病房，後續診斷新冠併發肺炎，住院期間變成急性呼吸窘迫症候群，病況惡化併發細菌性肺炎、菌血症，於本月中旬過世，發病到死亡2個月，其中1個半月都在住院。

羅一鈞表示，新冠併發症與死亡都是近期新高，特別是併發症已經是8月中旬以來，近17周的新高點，即將進入第五波Omicron疫情，目前預估高峰時間和先前一樣為1月中下旬，屆時每天染疫人數維持1.8萬到2萬之間。

另觀察變異株JN.1占比上升，近4周已經從6%上升為9%，1月中旬會成為主要病毒株，羅一鈞表示，第五波疫情目前仍以EG.5為主要病毒株，若後續轉換為JN.1，且因此帶來新的一波疫情，輕症多了之後，重症就會上升。

羅一鈞提醒，考量新冠可能在冬季再度升溫，且接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險。

國內新冠XBB疫苗已累計接種76.9萬人次，近七日(12/19-12/25)接種人次6.86萬為2個月來單週新高，亦較前期(12/12-12/18) 5.1萬人次增加34.5%。12月25日接種數12,964更創2個月來單日新高，顯示民眾接種意願持續升高。

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