類流感單周就診近8.6萬「10月以來新高」　6旬男染流感就診當天過世





▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明門急診類流感就診人次。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠準備進入第5波Omicron疫情，流感疫情也升溫！疾病管制署今（26）日公布，上周類流感就診近8.6萬人次，是本流感季自10月以來的新高。過去一周也增加20例流感併發重症，還有一起流感死亡個案，是一名60多歲男性，沒有打本季流感疫苗，12月中旬出現咳嗽等呼吸道症狀，一周後惡化至意識不清，送醫時已經呼吸衰竭插管，有雙側肺炎，當天就不幸過世，感染A型流感。

疾管署防疫醫師劉裕誠表示，死亡個案是一名北部60多歲男性，本身有癌症病史，沒有接種當季流感疫苗。他在12月中旬出現咳嗽等呼吸道症狀，一周後惡化，意識不清、呼吸喘，送醫後呼吸衰竭插管轉入加護病房，檢查有雙側肺炎，確診感染A流，後來因為流感併發肺炎及呼吸衰竭，就醫當天不幸過世。

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疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周（12/17-12/23）門急診類流感就診人次為85,912人次，門急診類流感就診病例百分比分別為1.38%及12.0%，近期呈略升趨勢，且高於前三年同期；近四周合約實驗室分離呼吸道病原體以腺病毒（41.9%）為多，其次為流感病毒（25.4%）、副流感病毒（15.1%），另有呼吸道融合病毒及新冠病毒等。社區流行流感病毒以A型H3N2為主，而近二周B型流感占比持平。





▲疾管署防疫醫師劉裕誠。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，流感8萬多人次是本流感季10月以來的最高點，目前仍預期春節前後達到高峰，值得注意的是，類流感就診中有4成屬於腺病毒，流感則占3成，屬於多病原呼吸道疫情，而B流占比還沒超過A流，整體而言，流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，且近期氣溫變化大，須持續觀察疫情變化。

根據疾管署統計，至12/25為止國內公費流感疫苗已接種625.9萬餘劑，其中65歲以上長者（含機構對象）共215.6萬人已接種，接種率51.5%，尚未達目標值（55.0%）。

羅一鈞表示，全國各縣市當中，已有基隆市、宜蘭縣、連江縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣等九縣市達標（55.1%-64.9%），然而六都則均尚未達標（45.0%-54.2%），目前全國公費流感疫苗剩餘約32萬餘劑，請符合條件民眾把握機會儘速接種，以獲得足夠保護力。

▲邊境檢疫採檢結果說明。（圖／疾管署提供）

疾管署統計，自11/26起實施中港澳入境有症狀旅客「定點監測、鼓勵採檢」措施，截至12/24已採檢213人，其中167人為陽性。羅一鈞指出，檢出陽性仍以流感（66.5%）及新冠（13.8%）為主，黴漿菌則連續兩周無檢出，顯示中國大陸疫情流感、新冠為主，肺炎黴漿菌則是下降情形。

疾管署呼籲，民眾出國前儘早接種流感及新冠XBB疫苗，且務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。