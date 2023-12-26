新冠疫苗打氣創新高！NovavaxXBB疫苗周六抵台　46萬劑明年1月中開打

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

新冠第五波Omicron疫情來了！疾病管制署今（26）日公布最新疫情監測，新冠併發症上周增326例，創4個月來新高，死亡增37例也是創9周以來新高。近期新冠疫苗接種情況踴躍，疾管署統計上周接種6.86萬人，其中12/25單日近1.3萬人接種，都創2個月來新高紀錄。至於Novavax XBB疫苗46萬劑將於12月30日抵台，仍目標1月中旬開打。

疾病管制署今（26）日公布國內上周（12/19-12/25）新增326例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（12/12-12/18）新增259例上升，新增病例中99%未接種新冠XBB疫苗。另上周新增37例死亡病例，較前一周新增32例上升，新增死亡個案中97%未接種新冠XBB疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署副署長羅一鈞表示，新冠併發症與死亡都是近期新高，特別是併發症已經是8月中旬以來，近17周的新高點，各種跡象顯示即將進入第五波Omicron疫情，目前預估高峰時間和先前一樣為1月中下旬，屆時每天染疫人數推估也是維持1.8萬到2萬人之間。

因應先前中國大陸多病原呼吸道疫情，激起國內一波疫苗接種潮，趨勢並未趨緩，根據疾管署最新統計，國內新冠XBB疫苗已累計接種76.9萬人次，近七日(12/19-12/25)接種人次6.86萬為2個月來單週新高，亦較前期(12/12-12/18) 5.1萬人次增加34.5%。12月25日接種數12,964更創2個月來單日新高，顯示民眾接種意願持續升高。

至於Novavax XBB疫苗，食藥署已經於本月13日通過緊急使用授權，適用對象為12歲以上青少年與成人，羅一鈞今日表示，接洽自COVAX機制進口46萬劑Novavax XBB疫苗，目前已經確定30日會抵台，待食藥署完成書面審查、封緘作業，預計1月中旬開打，希望盡量提早。