對岸空飄氣球「介選」？　陸國防部痛批「炒作」沒有海峽中線

▲ 大陸國防部發言人吳謙 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣大選倒數，我國防部於26日偵獲空飄氣球計1枚逾越海峽中線，加強戒備。對此，大陸國防部發言人吳謙今（28）日表示，台灣是中國一部分，根本沒有什麼海峽中線，並且連兩次痛批民進黨趁選舉前炒作緊張感，企圖謀取選票。

國防部26日公布共軍在台海周邊相關動態，自25日上午6時至今日上午6時，偵獲共機8架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域3架次，另有共艦5艘次持續在台海周邊活動。另，26日晚間10點半偵獲空飄氣球計1枚逾越海峽中線，位於基隆西北方約66浬，續向東飄行，並於深夜12點27分消失。

關於疑似有解放軍空飄氣球過海峽中線，吳謙指出，民進黨炒作大陸「介選」是慣用的選舉套路，意圖挑動對抗，妄圖騙取選票。

吳謙說，「這套老把戲已經被越來越多的台灣民眾所識破。」並且刻意強調，「台灣是中國的一部分，根本不存在什麼海峽中線。」

台灣大選逼近，我國防部也表示持續在選舉期間將保持高度警覺，嚴密掌握大陸解放軍動態與應對。

吳謙再次痛批，「民進黨故意炒作大陸軍事威脅，渲染緊張氣氛，都是為了選舉利益。解放軍盡在掌握，我們將一如既往採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。」