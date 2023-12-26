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探視受傷海虎官兵　蔡英文指示持續擴大搜索：不放棄任何機會

▲總統蔡英文探視海虎軍艦意外受傷官兵及失蹤官兵的家屬。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文探視海虎軍艦意外受傷官兵及失蹤官兵的家屬。（圖／總統府提供，下同）

記者皮心瑀／台北報導

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎軍鑑21日下午發生意外，6名官兵落海，至今仍有3人尚未尋獲。總統蔡英文26日赴高雄探視受傷的國軍，也見到失蹤官兵的家屬，強調將持續擴大搜索區域，不放棄任何救援機會。

蔡英文說，事發當天，她便前往左營海軍艦隊指揮部了解情況，並指示相關單位務必全力搜救。今天則到高雄探視當天獲救的3名弟兄和因為救援受傷的弟兄，目前他們的狀況都已經穩定，醫院也給予最好的照顧。

蔡英文表示，自己也跟另外3名落海弟兄的家屬見面，請他們務必保重身體。過去這段時間，政府持續整合海、空、陸兵力，擴大搜索範圍。她要請大家繼續為搜救人員加油打氣，政府不會放棄任何可能救援的機會。

▲總統蔡英文探視海虎軍艦意外受傷官兵及失蹤官兵的家屬。（圖／總統府提供）

針對海虎軍鑑意外，艦指部指出，原初判海虎軍艦登上甲板作業人員是因安全索撕裂致人員落海，但複經查證為人員遭瞬間湧浪拍落舷邊，安全扣環嚴重受力，扭曲變形鬆脫，致人員落海。

海軍司令部參謀長吳立平中將26日在國防部記者會上表示，海虎潛艦這次執行任務時間是12月18日至29日，18日出海後按既定計畫在西南海域執行例行性演練；21日時，潛艦在潛航時發現有異音，開始上浮檢查，後來發現木質的後救難浮標蓋板因正浮力而脫落，為避免蓋板內部，約300公尺連接救難浮標的鋼纜纏繞潛艦車葉，所以派員回收。

吳立平說明，當時第一批人員有4人，由於軌道寬度不到一尺，越往後走越窄，人員沿著邊走，要開始收時，湧浪抬升，以致人員被拍打到外面去，不過當下因人員掛安全索，所以非一開始就掉到海裡；後來3人掉到海裡，包括目前仍在協尋的2人，另一人被安全索掛著，且安全索未斷，所以被救起。

吳立平指出，另一名兵器長見狀來協助，然該人也被湧浪拍到海裡，後來被1106艦救回來。第三批派了6名救生組人員，所以總共出去的有11人。6名救生組人員中，有1位是正在搜尋的人，另一位也是被1106艦救回來，其他4人在搜救過程有受傷。目前救起來的3人及4人傷患，都送到海軍總醫院救治，而受傷官兵剛開始心緒不穩定，目前已平復當中。

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