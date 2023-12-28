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「乾哥」狠砍10刀！網怒喊死刑　法律人點1問題：比判死刑更重要

▲▼小學生。（示意圖／CFP）

▲國三被害學生遭割頸不治。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

新北國中生割頸案震驚全台，被害男同學經2天搶救後宣告不治，而檢方也決定，將動手男同學的罪名從殺人未遂提升至殺人罪，根據《刑法》規定，未滿18歲不得處死刑或無期徒刑，就有網友發起連署支持死刑，對此，有網友感嘆「根本不只死刑的問題，整個司法、教育全是問題」。

有網友在Dcard發文，想要發起連署，希望割喉案的涉案人可以判死刑，「雖然就算過了應該也不會改變什麼」，也認為根本不可能成功，但還是希望民意可以被大家知道。

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貼文曝光，有網友點出問題關鍵，「意義，每次有重大社會案件都吵一次，但根本不只死刑的問題，整個司法、教育全是問題，隔幾天就忘了」、「大家都網路講講過幾個月大家就忘了，看看之前的瑪莎拉蒂惡少，避風頭後照樣爽爽過」、「我更好奇，到底這種小孩是在怎樣的環境下成長的，這種人死了一個，還是有千千萬萬個，到底我們社會出了什麼問題？」「未成年根本免死金牌」。

在法律界的網友也留言，「雖然身為一個法律人知道這樣很不理性，但以前英國也有一件兩個未成年男生虐殺一個2歲小男孩案子，全英國人民也是連署要求處死犯人，我懂那種憤怒到無能為力的感覺」、「雖然我讀法律系，但我到現在也不知道為什麼可教化」。

▲▼少年,青少年,男學生,暴力,霸凌,性侵。（圖／CFP）

▲如何減少少年犯罪是一大哉問。（示意圖／CFP）

根據《刑法》規定，未滿18歲不得處死刑或無期徒刑。律師林智群在臉書指出，這次的少年案件，新北地檢署表示要用傷害致死或殺人罪處理，其實就是在為後面的程序鋪路，少年最後的去處，不意外的話，就是少年矯治學校，高雄明陽中學。

林智群也提到，司法部分強調的是怎麼讓犯錯的人可以回歸社會，而不是排斥他們，甚至消滅他們，有問題的人用死刑解決很簡單，但不可能期待死刑可以嚇阻這個社會上所有犯罪，而如何減少少年犯罪，真的是一個大哉問，少年的問題是出在家庭，沒有人是天生的惡人。

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