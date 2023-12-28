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替乾妹出頭割頸捅人　回歸社會「黑道大哥會重用」！網：當打手

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲行凶的「乾哥」被裁定收容。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

新北國中生割頸案震驚全台，被害男同學經2天搶救後宣告不治，而檢方也決定，將動手男同學的罪名提升至殺人罪，目前兇嫌被送往少年法庭，就有網友指出，很多人說兇嫌回歸社會後，會被黑道重用，但他認為，黑道應該喜歡聰明、會賺錢的人才對。對此，網友直呼「這種當頂罪炮灰最好用了」。

原PO在PTT發文，「黑道真的會重用殺人國中生？」看到很多討論文章都寫到，國中生回歸社會後會被重用，「但黑道應該比較喜歡聰明、會搞錢、懂法律，知道什麼時候該客氣、什麼時候該狠，這樣的人來當幹部堂口吧？」

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他認為，情緒激動、幫忙出氣就出狠招的人，在團隊裡就像個不定時炸彈，「黑道真的會重用這種瘋狗？有沒有八卦？」

對此，網友表示這種人大哥很愛，「這種就是留著當衝組的」、「專門頂罪用」、「絕對會，這種的最好掌控，最好拋棄」、「髒活很缺人的」、「拿來當免洗戰組阿」、「不用髒自己的手」、「瘋狗也是人才的一種，看怎麼用而已」、「留著殺手必要時用上」、「專門用來當殺手，犧牲一下再去蹲」、「會用但不會重用」。

新北地方法院27日晚間指出，警分局25日移送某國中生遭割頸死亡案，經地院少年法庭分案，裁定1人收容、1人責付保護，目前依少年事件處理法規定及少事法精神調查中。

新北地院表示，全案目前尚未裁定移送新北地檢署，請各界勿臆測案情與審理結果，給予法官純淨辦案空間。

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