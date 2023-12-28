吳秉叡喊「再調高免稅額+扣除額」！蔣欣璋「今晚合體館長」聊選情

▲兩人搶奪新北第四選區立委席次。（圖／翻攝吳秉叡、蔣欣璋FB）



記者劉維榛／綜合報導

大選倒數16天！新北市第4選區民進黨候選人吳秉叡喊出「提高免稅額、扣除額，減輕受薪者生活負擔」與「降稅抗通膨，穩民生物價」政策；而國民黨候選人蔣欣璋則預告，於今（28日）晚要「合體館長」，在直播節目《誰來TALK館》聊選情。

為了再拚3連任，吳秉叡積極喊出「政績有落實，地方好踏實」的口號，日前他在粉專指出，「減稅利民－提高免稅及扣除額惠民眾，降低物資關稅穩」，稅改過後，個人月薪3萬1千元以下、年薪42萬3千元以下免繳稅，若是年輕夫婦小家庭年薪在100萬以下，所要繳的稅賦減幅也達一半以上。

而今年遇到疫後復甦性通膨影響，他強調，已督促主管單位盡速研究，爭取再行調高免稅額及扣除額，並要求盡早公布實質內容，讓民眾得以減少受通膨影響之程度。

還有「降稅抗通膨，穩民生物價」也是吳秉叡最關心的，他表示，台灣雖然在政府的良好施政保護之下，相對世界各國在經濟上受疫情影響較小，亦不像國外通膨嚴重，但是自國外進口的貨物仍有漲價，為避免進口大宗物資漲價影響民眾生計，要求行政院進行關稅調降，以穩定物價；同時要求嚴查確實降稅有反映到末端市場，避免廠商藉機剝削。

而力求「綠變藍天」的新北市議會議長蔣根煌之子蔣欣璋在粉專喊話，不論是推動新莊地方創生，為新莊引入更多發展紅利，或是協助老街改造，衝刺新莊的觀光產業發展，以及將電影中心二期升級國際演藝廳，使新莊成為一個人文薈萃的藝文城市，他都會突破一切阻礙，認真為新莊及台灣人爭取最好未來！

此外，蔣欣璋也預告今（28）日晚上會參加「館長」陳之漢主持的直播節目《誰來TALK館》，兩人如何接招聊選戰，引發選民關注。