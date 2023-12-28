　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹29歲勇消殉職　王婉諭：「消防改革」絕不能淪為選舉口號

▲▼時代力量第三屆黨員代表第2次會議，王婉諭致詞。（圖／記者黃國霖攝）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍28日上午發生大火，竹縣消防局新工分隊分隊長游尚樺救出4名外籍移工卻不幸因公殉職。對此，時代力量立委王婉諭在臉書強調，「消防改革」絕不能淪為選舉時的口號，她呼籲各政黨都應該清楚表明態度，承諾未來執政或進入國會後，是否會具體回應基層消防員的訴求，做他們堅強的後盾。

王婉諭表示，這名消防隊長殉職，是近十年來第44位，從屏東明揚惡火發生至今，她和時代力量一次又一次的呼籲政府正視基層聲音，儘速啟動改革。

王婉諭大批，「結果，行政院除了一開始召開敷衍了事的會議外，對於基層改革的期盼可以說是全面跳票」，包含「工輔法」、「職安法」和「消防組工會」等重要的修法方向，最後也在立法院提早休會的情況下，再一次的錯失改革機會，這是國家對於這群打火英雄最大的虧欠。

「台灣社會不能繼續在一次又一次的悲劇中，才嘗試展開改變的步伐。」王婉諭提到，這是她昨天面對新北校園事件提出的呼籲，今天，同樣的一句話，她要再說一次，每一個悲劇的背後，都是一個必須承受餘生痛苦的破碎家庭，他們想要的，都只是家人平安回家而已。

王婉諭強調，「消防改革」絕不能淪為選舉時的口號，「顧職安、要公安、組工會」的具體訴求，更不能隨著時間流逝就被遺忘。她呼籲所有政黨都應該清楚表明態度，承諾未來執政或進入國會後，是否會具體回應基層消防員的訴求，做他們堅強的後盾，時代力量也會繼續堅持下去，直到火神不再流淚的那一天。

ET快訊
李善均最後訪談曝光！　登奧斯卡「如夢一場」
玉兔產後1年「愛愛不到1次」　老公認了沒慾望：冥想高潮比做愛
隋棠哀悼已故國中生「太殘忍了」！　父母網友：上課都要擔心害怕
快訊／司機恍神！拖板車失控撞到「折甘蔗」　扯下大片護欄
國三生「裝葉克膜救不回」！　醫揭原因
快訊／點名Dcard、PTT下架割頸少年　新北地院被網友怒噴
快訊／屏東監獄傳意外！父等見兒一面　無預警昏倒趴倒桌面
韓警「兩大疏失」害死李善均！　警察廳長死不認錯：我不同意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北第6選區／拉票張宏陸！蔡英文親致電　選民驚喜：真是總統？

行政院會討論「國中生割頸案」　林欽榮分享高雄經驗：2申訴管道

賴清德競總批國民黨混淆視聽　「蔡英文海霸王有年漲租金？」

前柯市府機要控黃珊珊收建商政治獻金　否決社子島開發替代方案

綠控侯友宜「計畫性購地」　侯辦發2聲明嗆：憑空想像肆意抹黑

侯友宜選情需「南票北補」？　王金平：預估南部輸的比以往少

台商返台投票潮尚未湧現　海基會：目前沒聽說訂不到機位

傳五月天遭陸施壓政治表態　侯辦：若屬實「強烈譴責」

傳五月天遭陸施壓　賴清德競總：惡劣手段干預民主

趙少康親赴樹林站台　洪佳君感動籲團結「勇敢找回正義台灣」

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

用「寶寶手語」與小孩溝通　她教學手靠下巴→等一下

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

新北第6選區／拉票張宏陸！蔡英文親致電　選民驚喜：真是總統？

行政院會討論「國中生割頸案」　林欽榮分享高雄經驗：2申訴管道

賴清德競總批國民黨混淆視聽　「蔡英文海霸王有年漲租金？」

前柯市府機要控黃珊珊收建商政治獻金　否決社子島開發替代方案

綠控侯友宜「計畫性購地」　侯辦發2聲明嗆：憑空想像肆意抹黑

侯友宜選情需「南票北補」？　王金平：預估南部輸的比以往少

台商返台投票潮尚未湧現　海基會：目前沒聽說訂不到機位

傳五月天遭陸施壓政治表態　侯辦：若屬實「強烈譴責」

傳五月天遭陸施壓　賴清德競總：惡劣手段干預民主

趙少康親赴樹林站台　洪佳君感動籲團結「勇敢找回正義台灣」

新台灣人安以恩奪台企甲最佳球員　足協：不欠款獎金全數發放

年末星光電影交流分享會　台南市社會局邀市民觀注婦女權益

李善均最後訪談曝光！登奧斯卡「如夢一場」　悲嘆日記劃下休止符

首見！金管會2023只准中信銀開分行　落腳湖口

微星老總坦言錯失這波AI機會「不好意思」　3~5年非PC要佔營收2成

面福地又卡快速道路　「阿扁豪宅」8年房價慘跌2860萬

開箱日本吉卜力公園「大倉庫必看8亮點」　交通門票、停留時間建議

金正恩加快戰爭準備　首爾模擬北韓突襲！逾千軍警舉行國防演習

新北第6選區／拉票張宏陸！蔡英文親致電　選民驚喜：真是總統？

超越美味！築間幸福鍋物在社會責任上的承諾和實踐

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

快訊／敬告大陸不能施壓五月天　趙少康：創作自由無關兩岸主權之爭

新北國三生遭割頸亡　侯友宜：重大犯罪年齡、管束、刑責重新檢視

連戰發公開信籲投侯康！　喊話「政黨輪替」：集中選票支持可當選的人

國三生遭刺殺！立委3點喊話中央地方檢討

94歲老礦工談賴清德老家　許淑華曝：很多世居老人家煩惱未來沒房住

美麗島民調／賴蕭配支持度回穩40％　與侯康配拉開11.1個百分點

趙少康：當選後一定辦「三大案」　馬上解密

高志明親接待趙少康　黃揚明揭內幕

凱旋苑將改社宅　郭正亮：可考慮賣掉

ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

基中導師遭砍死　兇手成二二八紀念館館長

更多熱門

相關新聞

快訊／洪孟楷批何博文不認抄襲　問賴清德：學倫切結是否簽假的？

快訊／洪孟楷批何博文不認抄襲　問賴清德：學倫切結是否簽假的？

淡江大學接獲國民黨檢舉民進黨立委候選人何博文碩論涉抄襲，經專案審議小組審議，認定抄襲，14日決議撤銷何的碩士學位。對此，何博文的國民黨籍對手洪孟楷今（28日）表示，當事人如果不願面自己該承認的錯誤，將是這兩年學倫風波下來給社會大眾最錯誤的示範；而他要問民進黨總統候選人賴清德，民進黨學倫切結是不是簽假的？

兒為救災殉職！分隊長父撫屍痛哭：我的小孩啊

兒為救災殉職！分隊長父撫屍痛哭：我的小孩啊

揭29歲勇消致命關鍵！消防：尋獲時面罩已鬆脫

揭29歲勇消致命關鍵！消防：尋獲時面罩已鬆脫

消防分隊長殉職！肺部發現「大量煙粒子」

消防分隊長殉職！肺部發現「大量煙粒子」

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

快訊／遭淡江大學撤銷碩士學位　何博文：遺憾但尊重母校裁決

關鍵字：

2024立委2024縣市立委2024新竹縣立委王婉諭消防殉職

讀者迴響

熱門新聞

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

快訊／明天手術開刀！　王欣儀：我罹癌了

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

獨／何博文慘了！　淡江大學法學碩士確定被撤銷

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

勇消游尚樺殉職　同仁悲喊：辛苦了，任務結束

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面