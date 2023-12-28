新竹29歲勇消殉職　王婉諭：「消防改革」絕不能淪為選舉口號

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍28日上午發生大火，竹縣消防局新工分隊分隊長游尚樺救出4名外籍移工卻不幸因公殉職。對此，時代力量立委王婉諭在臉書強調，「消防改革」絕不能淪為選舉時的口號，她呼籲各政黨都應該清楚表明態度，承諾未來執政或進入國會後，是否會具體回應基層消防員的訴求，做他們堅強的後盾。

王婉諭表示，這名消防隊長殉職，是近十年來第44位，從屏東明揚惡火發生至今，她和時代力量一次又一次的呼籲政府正視基層聲音，儘速啟動改革。

王婉諭大批，「結果，行政院除了一開始召開敷衍了事的會議外，對於基層改革的期盼可以說是全面跳票」，包含「工輔法」、「職安法」和「消防組工會」等重要的修法方向，最後也在立法院提早休會的情況下，再一次的錯失改革機會，這是國家對於這群打火英雄最大的虧欠。

「台灣社會不能繼續在一次又一次的悲劇中，才嘗試展開改變的步伐。」王婉諭提到，這是她昨天面對新北校園事件提出的呼籲，今天，同樣的一句話，她要再說一次，每一個悲劇的背後，都是一個必須承受餘生痛苦的破碎家庭，他們想要的，都只是家人平安回家而已。

王婉諭強調，「消防改革」絕不能淪為選舉時的口號，「顧職安、要公安、組工會」的具體訴求，更不能隨著時間流逝就被遺忘。她呼籲所有政黨都應該清楚表明態度，承諾未來執政或進入國會後，是否會具體回應基層消防員的訴求，做他們堅強的後盾，時代力量也會繼續堅持下去，直到火神不再流淚的那一天。