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社會 社會焦點 保障人權

為救人再返火場！29歲勇消致命關鍵曝　消防：尋獲時面罩已鬆脫

▲▼新竹殉職消防員。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹移工宿舍火警，消防員游尚樺殉職。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、黃彥傑、黃資真／新竹報導

新竹縣湖口鄉安宅四街一棟三層樓住宅今(28)日清晨發生火警，其中分隊長游尚樺從火場救出4名外籍移工，再度進入時卻倒臥2樓樓梯間昏迷，送醫搶救不治。消防局表示，救援人員進入發現游時，臉上的面罩不明原因已鬆脫，恐怕是吸入大量濃煙身亡的致命原因。

新竹縣消防三大隊長陳孟嬬說明，獲報移工宿舍發生火警，派遣人車共計9車21名警消、9名義消到現場搶救，現場指揮官從1樓佈水線到2樓進行搶救，外部人員從外側消防車上架梯，將4名受困3樓的4名外籍移工救出後，發生消防員受困情形，隨即啟動自救程序將人救出，起火原因有待火調人員調查釐清。

▲▼ 新竹移工宿舍火警，勇消游尚樺罹難，新竹縣消防局第三大隊長陳孟嬬（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲新竹縣消防局第三大隊長陳孟嬬說明當時情形。（圖／記者黃彥傑翻攝）

當時游尚樺救出4人後，為了確認是否還有人受困，因此再度返回火場，與2名同仁全副武裝進入，並戴有面罩與空氣瓶，進到2樓時受到濃煙影響，能見度非常的低，直到入室人員發現游失聯，立即通報，外部獲報後同步啟動救援程序，爾後救援人員在2樓樓梯間發現倒臥的游，立即救出送醫後仍不幸罹難。

初步了解，醫生發現游的肺部與呼吸道存有大量煙粒子，但當時其所背的氧氣瓶洩壓閥內還存有氣體，不過游被發現時臉上的面罩已鬆脫，恐怕是吸入濃煙的致命關鍵，至於鬆脫原因仍有待警方進一步調查釐清。

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