絕命巧合！新工分隊7年慟失2夥伴　都是「轉調1年、再返火場」罹難

▲新工分隊7年來已失去2名優秀的消防員。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新工消防局分隊長游尚樺今日上午出勤任務，在重返火場時遭濃煙嗆昏，等到同仁將他救出時已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。7年前的新工分隊， 一名21歲消防員林永軒，同樣因執行任務時在火場不幸殉職，當游尚樺罹難的消息傳出，整個消防局都陷入沉痛當中。

2017年10月27日，新竹工業區昇陽光電工廠火警中，新工分隊21歲消防員林永軒被同事發現不明原因倒地，救出時已無呼吸和心跳，送醫後仍不幸宣告不治。

▲游尚樺的父親抱著他的遺體痛哭失聲。



當時林永軒是一支氣瓶用完後出火場，換上第二支氣瓶再和另一名同仁與工廠員工二返火場，期間另一同仁因氣瓶用盡先出來更換，同行的員工也與林分開，後來林的警示裝備遲遲沒發出訊息，才被另一組拉水線同仁發現他已經休克倒地。巧合的是，與游尚樺一樣，林永軒也才剛調任新竹一年。

消防員出勤時身上必配戴無線電、空氣瓶和救命器3大保命設備，一般而言，空氣瓶有280帕、平均使用時間30分鐘，當空氣量低於50帕時會發出80分貝的殘壓警報，此時也代表瓶中的空氣只能再撐5分鐘，由於殘壓警報聲音尖銳刺耳，就算周邊的人沒注意到異狀，消防員自己一定會有所警覺。

▲游尚樺的父親與弟弟。

而若消防員持續30秒「不動」，救命器就會發出聲響和紅光，聲音還會隨著消防員「不動」的時間越來越大聲，最高可達95分貝，作用是向周邊同伴求救。

此次游尚樺也與林永軒一樣，第二次回火場時發生意外，當時他和同仁分頭進行搜索，沒幾分鐘後同仁就聽到氣瓶發出的呼救聲響，等到同伴聽到後找到游尚樺時，他已經倒臥在地上了。

事後消防局調查，游尚樺的氣瓶內還有空氣，但為何他會倒臥在地，且面罩不明原因鬆脫，都還要再釐清中。