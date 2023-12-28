19校註冊率未達6成！私校工會：恐有退場危機「未來會更慘」

▲112學年共有19所大專校院新生註冊率未達6成，尤榮輝（圖左）認為恐有退場危機。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（28日）公布112學年度大專全校新生註冊率，全台19所學校低於6成。全國私校工會指出，對這樣結果一點也不意外，因為大學新生人數要到117學年度才到最低點，且今年註冊率是寄存9千名額後美化結果，而未來5個學年的大專新生人數只會越來越少，註冊率未達6成的19校恐有退場危機。

教育部今天公布112學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，其中高苑科技大學15.70％最低，且連續兩年都是全台最低，台東專科學校則是全台唯一的國立學校；另全台共11所大專校院註冊率達100％，比去年多2所，其中公立大學則有7所，包括清華、成大等，倒是台大註冊率為99.42％，連續兩年未達100％。

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私立大專校院112年新生註冊率有19所低於六成「淹水線」，全國私校工會副理事長尤榮輝指出，這個新生註冊率是經過寄存9000個名額（減少分母）、美化過的註冊率，若沒有寄存，大多數校系的新生註冊率恐怕慘不忍睹。有寄存名額卻還有19校新生註冊率未達6成，應該是校內許多科系已到了「寄無可寄」地步，這些科系未來恐怕有停招風險。

尤榮輝建議教育部，除公告新生註冊率外，也應公告各校系寄存名額，以及近三年各系新人註冊人數變動情形，才不會讓考生及家長被美化過的註冊率誤導。而新生人數急遽下滑的校系，教職員也必須有所警覺，要未雨綢繆，及早因應。

面對大選在即，政府祭出補助私立大專生生學費及補助住宿費政策，尤榮輝認為，這些政策著重於減輕學生就學負擔，政策雖值得肯定，但無助改善學校教育品質。他也再次提醒，目前私校辦學環境，私校教育資源被法令政策長期限縮阻斷，若情況未改善，前段私校將會被劣化為中後段，中後段私校會先走向學店化再退場，這是私校的悲哀，也是高教的災難。私校寒冬才剛開始，政府若束手無策，各校只能自求多福，現在註冊率已經很慘，未來還會更慘。