環球科大等4校「可用資金負數」　明志科大可用超過80億元

▲私立環球科大111學年度可用資金為全台最少，為負1.85億元。（資料照／記者蔡佩旻攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（28日）公布111學年度大專校院各校可用資金。全台148所學校當中，僅有環球科技大學、中州科大、大同技術學院、東方設計大學等4所私校的可用資金為負數，其中環球科大為負1.85億元，至於其他公私大專校院當中，可動用資金最多者是明志科大，達到84.6億元，其次為台大83.1億元。

受到少子化影響，私校停招停辦消息頻傳，除了註冊率之外，財務問題是檢視私校是否退場的重要指標。教育部今天在大專校院校務資訊公開平台公布112學年度大專全校新生註冊率，同時也公布111學年度大專校院各校可用資金。

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根據教育部資料，全台148所當中，僅有環球科大、中州科大、大同技術學院、東方設計大學等4校的可用資金為負數，其中環球科大為負1.85億元，中州科大為負1.33億元，大同技術學院為負5234萬元，東方設計大學為負15.4萬元。上述4所學校當中，中州科大在今年已經停辦，其餘三所將在明年停辦。

不過，在111學年度當中，仍有不少學校帳面的可用資金非常充裕，可動用資金最多者是明志科大，達到84.6億元，其次為台大83.1億元，另外長庚大學也有63.2億元，亞東科大為60.8億元、慈濟大學為53億元、高雄科大52.7億元、輔大43.6億元、台中科大35.1億元、政大32.8億元。