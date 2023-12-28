大專註冊率出爐！「19校快溺水」低於6成　高苑科大15.7％最慘

▲教育部公布112學年度大專全校新生註冊率，19所大專校院未達6成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部今（28日）公布112學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，與去年相同，19所學校當中，又以高苑科技大學15.70％最低，且連續兩年全台最低，其中台東專科學校為全國唯一的國立學校；另全台共11所大專校院註冊率達100％，比去年多2所，其中公立大學則有7所，包括清華、成大等，倒是台大註冊率為99.42％，連續兩年未達100％。

教育部今早在「大專校院校務資訊公開平台」公布112學年大專校院註冊率，早上10點起開放查詢。今年共有11所學校註冊率百分之百，比去年多2所，其中公立大學有7所，和去年一樣，包括成大、清大、中興、陽明交大、中央、台科大、北科大，私立學校則有一貫道崇德學院、唯心聖教學院，而明志科技大學、新生醫護管理專科學校則是今年達到100%。去年註冊率為99.90%的台大，今年仍是99.42％，連續兩年未達100%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，今年仍有19所私校註冊率連6成都不到，列「淹水線」名單，總校數和去年相同，其中註冊率最低為高苑科技大學15.70％，不僅註冊率比去年24.51％低，還連續兩年位居全台註冊率最低的學校。而高苑科技大學目前獲得台鋼集團捐助，申請改名「台鋼科技大學」，並打算出租校內2棟閒置校舍，能否改變低迷狀況值得觀察。

至於其餘18所註冊率未達六成學校，則包括：一貫道天皇學院23.08％、真理大學25.73％、台北基督學院31.82％、中華福音神學研究學院44.83％、遠東科技大學47.55％、大葉大學47.87％、玄奘大學48.60％、元培醫事科技大學50.44％、國立台東專科學校51.30％、慈惠醫護管理專科學校51.62％、大漢技術學院51.66％、中華大學54.59％、建國科技大學55.20％、宏國德霖科技大學56.05％、中國科技大學56.50％、長榮大56.80％、東南科技大學56.81％、修平科技大學57.89％。

▲註冊率未達60%大專校院。（表／ETtoday）