台成清陽都掛零！大學碩博班招生52系所沒人讀　公立36系所上榜

▲教育部公布112學年度大專全校新生註冊率，台大共有5個博士班無人註冊。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年度大專全校新生註冊率今（28日）公布。根據教育部資料，共有19校註冊率低於6成，和去年相同。另全台大專校院共有112系所註冊率掛零，其中國立大學有36系所，包括台大、成大、清華、陽明交大、中央、政大等頂大也在列，其中台大則有5個博士班掛蛋，而112系所中則有52系所為碩博士班沒人讀，其中博士班高達35個。

教育部今（28日）公布112學年度大專全校新生註冊率，全台共有19所學校低於6成，19所學校當中，又以高苑科技大學15.70％最低；另全台共11所大學註冊率達100%，比去年多2所，其中公立大學則有7所，包括清華、成大等，倒是台大註冊率為99.42％，連續兩年未達100％。

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若以系所做區分，根據教育部公布資料，112學年全台共有112系所註冊率掛零，其中碩博士班共有52系所沒人讀，比去年54系所減少2系所，52系所當中，國立共有36系所，包括台大、成大、清華、陽明交大、政大、中央等頂大也在列，中央有7個博士班掛蛋，台大則有5個。

以台大碩博士班來說，112學年共有5所博士班沒有學生註冊，包括戲劇系、地理環境資源學系、海洋研究所、植物病理與微生物學系、微生物學研究所，其中戲劇系連續兩年沒有學生註冊。

此外，包括成大財務金融研究所博士班、清大光電工程研究所博士班、陽明交大生理學研究所博士班、政大神經科學研究所碩士班、中央大學經濟學系博士班，上述知名頂大的碩博士班註冊率也都是掛零。