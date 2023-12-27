台大「獸醫乃」領軍！攜手劍橋推「短吻犬呼吸功能評估」明年上路

▲台大獸醫專業學院助理教授劉乃潔，在2023年舉辦3場獸醫師訓練課程。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

「台大五姬」之一的「獸醫乃」劉乃潔，去年2月1日起回台大獸醫系任教。研究專長為短吻犬阻塞性呼吸道症候群之診斷及外科治療。台大今（27日）宣布，獸醫專業學院和英國劍橋大學及英國畜犬協會達成合作協議，從2024年1月起在台灣實施「短吻犬呼吸功能分級計畫（RFG Scheme）」，並簽發正式評估分級證書，並由劉乃潔領導的研究室負責執行台灣區域 RFG Scheme，並由劉乃潔擔任首席評估獸醫師。

「獸醫乃」劉乃潔去年返回台大任教後，引發鄉民暴動，有鄉民直呼說想旁聽，或者當貼身保鑣。而專長為短吻犬阻塞性呼吸道症候群之診斷及外科治療的劉乃潔，同樣在專業領域有出色表現，劉乃潔領導的小動物耳鼻喉暨臨床睡眠研究室，將負責執行台灣區域 RFG Scheme，而台灣也是亞洲第一個加入該計畫的國家並由劉乃潔擔任台灣首席評估獸醫師。

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短吻犬（例如巴哥犬、法國鬥牛犬、英國鬥牛犬等）因極端的繁殖表型而易患呼吸道疾病，稱為「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」。英國劍橋大學將短吻犬的呼吸功能分級，稱為「短吻犬呼吸功能分級計畫」，台大獸醫專業學院宣布與英國劍橋大學及英國畜犬協會達成合作協議，從明年元旦起在台灣實施 RFG Scheme，並簽發正式評估分級證書。

劉乃潔說明，「短吻犬阻塞性呼吸道症候群」可能導致患病犬隻表現運動不耐、呼吸道阻塞音、睡眠呼吸中止症等症狀，嚴重者可能致命。RFG Scheme將短吻犬的病情分為4個等級，第0級為無症狀犬隻，第3級為嚴重呼吸道阻塞犬隻，應及早接受治療且不適合繁殖使用，將有助於提高飼主、獸醫和繁殖者對短吻犬呼吸疾病的認識，促使改變飼養、診療和繁殖的現況。

劉乃潔進一步說明，全球動保意識上升，多國政府開始管控品種繁殖。農業部動保司積極推動多項政策，包括動物保護、寵物繁殖及買賣、動物福利與飼主責任等。對於台灣現有的短吻犬繁殖及買賣政策規範，未來有望列入「短吻犬呼吸功能分級計畫」。台大獸醫專業學院也期望透過實施此計畫，引起社會對短吻犬動物福利的高度關注。

台大表示，劉乃潔團隊在今年11月分別在台大獸醫系、國立屏東科技大學獸醫系以及國立中興大學獸醫系舉辦3場獸醫師培訓，共有60位獸醫師取得認證，包括外科教授和地方動物醫院的資深醫師。這些獸醫師從2024年1月1日起開始執行計畫，民眾飼養的犬隻及寵物業者販售犬隻、繁殖業者種公種母皆可參加，並簽發正式呼吸功能評估分級證書。

▲▼劉乃潔在2023年舉辦3場獸醫師訓練課程。上圖為檢查犬隻的鼻孔大小。下圖為受試犬隻進行3分鐘小跑部運動測試（圖／台大提供）