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全台第一家「麥當勞」重新開了！　內裝曝光有自助點餐機、派對區

▲▼麥當勞台北民生餐廳重新開幕。（圖／業者提供）

▲全台第一家麥當勞台北民生餐廳重新開了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全台第一家麥當勞回來了！「麥當勞台北民生餐廳」11月中發出暫時閉店整修公告，開始進行大規模換裝，今（28）日終於正式亮相，特意以全新經典食材2.0搭配普普藝術、童趣風格打造成整體店裝，同步新增自助點餐機提供送餐到桌服務，更規劃多人用餐區、專屬生日派對區等滿足各種需求。

▲▼麥當勞台北民生餐廳重新開幕。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞台北民生餐廳店裝童趣又可愛。

▲▼麥當勞台北民生餐廳重新開幕。（圖／業者提供）

麥當勞台北民生餐廳於1984年1月28日開幕，選址在台北民生東路、敦化北路口，當時開業單日業績就衝破100萬元，創下全世界麥當勞連鎖店單周營業額最高紀錄，更是承載了台灣消費者40年回憶，近日進行閉店大改裝，今終於再度開張。

店內仍保留早年路燈與騎樓木紋磚，但以全新經典食材風2.0亮相，延續普普藝術及童趣的風格，結合麥當勞經典食材如麵包、煎蛋、肉餅等點綴餐廳牆面，吸睛又可愛，再搭配低調、柔和且溫暖的中性色調，打造舒適且輕鬆的用餐氛圍。

▲▼麥當勞台北民生餐廳重新開幕。（圖／業者提供）

▲這次同步設置自助點餐機服務。

且為滿足周邊商圈需求，這次更同步設置「自助點餐機」，提供款待大使送餐到桌的服務，並於內部空間規劃新增多人用餐區、專屬生日派對區，一共可提供99個座位，滿足消費者各種需求。

麥當勞餐廳發展事業群副總裁黃美玲表示：「麥當勞持續汰舊換新，每一次的改頭換面，都是為了要提供顧客當下及未來所需的服務。自2021年起，每年改裝40到60間以上的餐廳；台北民生餐廳改裝後，正式加入麥當勞2.0餐廳的行列，完成自2018年起推動EOTF（Experience of The Future）的最後一哩路。」預計明年再展店14家新餐廳，總店數達421家，突破麥當勞40年來歷史新高。

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