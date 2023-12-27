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大陸 大陸焦點 特派現場

陸麥當勞調漲3%登熱搜　「窮鬼套餐」維持60元網嘆息

▲▼ 陸麥當勞調漲3%登熱搜　「窮鬼套餐」維持60元網嘆息。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲調漲前後價格對比。（圖／翻攝自新京報）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸麥當勞主要產品今（27）日調漲，價格落在0.5-2元（人民幣，下同，約新台幣2-9元），在陸網引發熱議。不過，被稱為「窮鬼套餐」的「隨心配1+1」此次不漲價，對此不少網友調侃道「再漲就吃不起了」。

綜合陸媒報導，結合近期運營成本的變化，麥當勞中國於2023年12月27日起調整了部分產品價格，平均漲幅約3%，已在各點餐管道明碼標價。

報導指出，麥當勞接近90%的主要漢堡、小食類產品掛牌價將提價0.5元；麥卡套餐同步漲價1元。北京濱惠北一街店和新華東街店的店員指出，從今天凌晨開始，麥當勞所有商品價格基本都有所上漲，漲幅從0.5元至1元不等，多位消費者也證實了這一點。

消費者楊女士表示，「因為公司附近有一家麥當勞門店，早上在麥當勞買個套餐比較方便，今天看熱搜麥當勞今年是第二次還是第三次漲價我記不清了，小幅的漲可以接受，少量多次的有點讓人無語，如果能保持在這個價位我還是可以經常繼續吃的。」

北京麥當勞樂成店工作人員表示，「確實有一些產品價格會變更，但具體變更結果需要以實際為準。」

▲▼ 陸麥當勞調漲3%登熱搜　「窮鬼套餐」維持60元網嘆息。（圖／翻攝自陸媒）

▲今年調漲前的「窮鬼套餐」為12.9元。（圖／翻攝自陸媒）

麥當勞套餐「隨心配1+1」套餐此次並未調漲，仍為13.9元（約新台幣60元），被不少網友稱為「窮鬼套餐」。據悉，該套餐可以選擇一份主食加上零食、飲品或者甜點。

業內人士認為，麥當勞等西式快餐面臨餐飲市場多方面挑戰，在有限的漲價和成本上漲之間，需要通過包括上調價格等多種方式保留利潤空間。

此次麥當勞調漲在大陸網友引發熱議，不少人發文稱，「還好吧，漲價0.5～1元，哪裡貴了」、「麥門永存，麥門！」；但也有消費者認為，「沒有漲價空間了已經，再漲就該失去市場了」。

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