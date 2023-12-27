麥當勞漢堡1分鐘就做好！女拍攝製作過程　網友驚：沒戴手套

▲艾比分享在麥當勞上班製作漢堡的過程。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名麥當勞員工在TikTok平台發布影片分享漢堡製作過程，把烤麵包、拿包裝紙、擠上番茄醬、放肉片等程序全都拍攝下來。影片曝光後吸引網友討論，但也立刻被人發現，她並未戴上手套，引發衛生疑慮。

每日郵報報導，這段影片由在麥當勞上班的女子艾比（Abbie）所拍攝，她詳細介紹雙層牛肉吉士堡的製作程序，整個過程大約才1分鐘。

依據影片，艾比先是把漢堡麵包放入烤麵包機，在烤麵包的同時去拿包裝紙，接著調整包裝紙的方向，把準備製作那一款漢堡的名字挪至上方角落。再來要把烤好的麵包放在雙層牛肉吉士堡的位置上，加入番茄醬、芥末醬、洋蔥、酸黃瓜、起司片、肉片等食材，最後再把另一片漢堡麵包蓋上，接著包起來即可。

只不過，有眼尖的網友發現，在整個漢堡製作過程中，艾比並沒有戴上手套，引發部分網友質疑衛生問題。但也有其他網友相當好奇其他麥當勞商品的製作過程，想請她分享大麥克、霜淇淋的製作影片。