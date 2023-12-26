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等到了！麥當勞超人氣「蕈菇滿福堡」回歸　加碼早餐組合6折起爽吃

▲▼麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」自12月27日起至2024年2月27日止限期回歸。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」將在12月27日起至2024年2月27日止限期回歸。（圖／麥當勞提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！麥當勞超人氣早餐「蕈菇滿福系列」將在12月27日起限期回歸，以鮮香蕈菇醬搭經典滿福麵包，絕對會吃到停不下來，而經典早餐「滿福系列」則換上全新保好運包裝；不僅如此，麥當勞官方LINE帳號「隨買店取」也將開賣獨家早餐組合優惠，豬肉滿福堡加蛋搭配咖啡及蜂蜜系列飲品，最低6折起開吃。

麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」將在12月27日起至2024年2月27日止限期回歸，以春麥滿福麵包為基底，越嚼越香、軟中帶Q勁，搭載滿滿切片蕈菇佐黑胡椒調味，蕈菇醬的濃郁香味撲鼻而來，大口咬下超難忘。

超人氣「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」以兩層香煎多汁豬肉片，搭滑嫩太陽蛋和切達起司，層層堆疊豐富口感，越吃越涮嘴；全系列共推出5款產品，分別為「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」及「蕈菇青蔬滿福堡」。

▲▼麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」自12月27日起至2024年2月27日止限期回歸。（圖／麥當勞提供）

▲「滿福系列」也將在12月27日起換上全新保好運包裝；「蕈菇滿福系列」包裝更添幸運的粉色與吉利的淡橘底色。

另外，「滿福系列」開賣至今一直是麥當勞早餐中最具代表性也最受歡迎的系列，今年再添新意，自12月27日起至2024年2月27日止推出限量保好運包裝，延續御守元素作為設計發想，打造吃滿福加持好運的美好寓意；「蕈菇滿福系列」包裝更添幸運的粉色與吉利的淡橘底色。

▲▼麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」自12月27日起至2024年2月27日止限期回歸。（圖／麥當勞提供）

▲麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」將在2024年1月10日起至1月16日止推出「四款豬肉滿福堡加蛋早餐組合」。

不僅如此，再加碼限時獨家早餐優惠！2024年1月10日起至1月16日止，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」共推出四款豬肉滿福堡加蛋早餐組合，其中「豬肉滿福堡加蛋搭配經典那堤(冰/熱)」四入組，優惠價320元，現省212元；「豬肉滿福堡加蛋搭蜂蜜奶茶(冰/熱)」四入組，優惠價300元，現省196元。

麥當勞「蕈菇滿福系列」限期回歸（或售完為止），價格一次看：

1.「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」：單點98元，薯餅套餐140元
2.「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」：單點78元，薯餅套餐120元
3.「蕈菇豬肉滿福堡」：單點68元，薯餅套餐110元
4.「蕈菇青蔬滿福堡」：單點78元，薯餅套餐120元
5.「蕈菇滿福堡」：單點70元，薯餅套餐112元

麥當勞「滿福系列」結合期間限定保好運新包裝（或售完為止），價格一次看：

1.「無敵豬肉滿福堡加蛋」：單點78元，薯餅套餐120元
2.「豬肉滿福堡加蛋」：單點58元，薯餅套餐100元
3.「豬肉滿福堡」：單點48元，薯餅套餐90元
4.「青蔬滿福堡」：單點58元，薯餅套餐100元
5.「滿福堡」：單點50元，薯餅套餐92元

▲▼頂呱呱推麻油雞呱呱包。（圖／業者提供）

▲呱呱包推出全新「麻油雞」口味。（圖／頂呱呱提供，下同）

台灣人氣速食品牌「頂呱呱」經典夯品呱呱包推出全新「麻油雞」口味，翻玩經典夯品呱呱包，特意使用北港胡麻油搭配特調香料、香菇、雞腿肉及糯米飯進行拌炒，接著塞進雞皮當中下鍋油炸，每一口都帶有麻油香，香氣十足，單顆售價69元，即日起正式上市開吃，提醒桃園機場店無販售。

▲▼頂呱呱推麻油雞呱呱包。（圖／業者提供）

▲麻油雞呱呱包是選用北港胡麻油拌炒各種配料製成。

同步提供3款組合套餐，其中，「麻油雞派對組合餐」內含麻油雞呱呱包、原味雞腿、原味炸雞、地瓜薯條、甜甜包、可口可樂1.25L，限時下殺79折，特價499元；「麻油雞獨享餐」吃得到麻油雞呱呱包、原味雞腿、地瓜薯條、可樂系列飲品，限時下殺87折，特價只要179元；而「麻油雞雙人餐」則有麻油雞呱呱包、原味雞腿、辣味炸雞、地瓜薯條、35元可樂系列飲品，限時下殺79折，特價299元，數量有限、售完為止。

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麥當勞早餐速食優惠

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