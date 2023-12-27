麥當勞「蕈菇滿福系列」限時58天開吃！　加碼收4大早餐組合6折起

▲麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉快衝！人氣速食品牌「麥當勞」超夯「蕈菇滿福系列」回來了，選用春麥滿福麵包夾進滿滿切片蕈菇佐黑胡椒調味，再搭配香煎豬肉片、太陽蛋、起司等料，一口氣就有5款口味任選，即日起限時58天於全門市開吃；期間還把「滿福系列」換上全新保好運包裝，加碼再收4款早餐組合優惠最低6折起，通通不能放過。

▲滿福系列換上全新保好運包裝。

麥當勞「蕈菇滿福系列」重磅回歸，以軟Q帶勁的春麥滿福麵包搭配滿滿切片蕈菇佐黑胡椒調味，每一口都能吃到濃郁蕈菇香，首推超人氣「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」，還放進2層香煎多汁豬肉片、滑嫩太陽蛋和切達起司，層層堆疊豐富口感，單點售98元，還有「蕈菇豬肉滿福堡」單點售68元、「蕈菇滿福堡」單點售70元、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」單點售78元及「蕈菇青蔬滿福堡」單點售78元；期間加碼把經典早餐「滿福系列」換上全新保好運包裝，特意延續御守元素作為設計發想，打造吃滿福加持好運的美好寓意，而「蕈菇滿福系列」包裝更添幸運的粉色和吉利的淡橘底色，即日起至即日起至2024年2月27日限時開吃或售完為止。

除外，2024年1月10日起至1月16日止，麥當勞LINE官方帳號「隨買店取」也推出「4款豬肉滿福堡加蛋早餐組合下殺6折起優惠」，優惠品項包括「豬肉滿福堡加蛋+經典那堤（冰／熱）」4入組，優惠價320元，現省212元、「豬肉滿福堡加蛋+蜂蜜奶茶（冰／熱）」4入組，優惠價300元，現省196元、「豬肉滿福堡加蛋+經典美式（冰／熱）」4入組，優惠價260元，現省164元、「豬肉滿福堡加蛋+蜂蜜紅茶（冰）」4入組，優惠價280元，現省176元。

▲漢堡王超夯「勁濃起士超級重磅系列」回來了。

另，漢堡王超人氣「勁濃起士超級重磅系列」近日也重磅回歸，首推「勁濃起士超級重磅牛堡」，漢堡包裡夾進厚厚4層澳洲火烤牛肉排，層層交疊4片美式起士、炸培根、脆洋蔥，再淋上濃郁起士醬增添口感，每一口都超罪惡，另一款「勁濃起士雙層烤雞堡」則選用炭烤雞腿排作為主角，一次夾進2款腿排交疊2片美式起士、炸培根、脆洋蔥，同樣再淋上起士醬，一次滿足牛肉控、不吃牛的速食控們，即日起至2024年1月2日限時開賣，提醒科技廠、機場與兒園門市無販售該品項。