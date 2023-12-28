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迎曙光在三仙台！徒步區加設燈光、燈條　東17路旁可停車

▲▼三仙台自然地景與八拱橋相互輝映是攝影好手們每年迎曙光的熱門景點。（圖／東管處提供，下同）

▲▼三仙台自然地景與八拱橋相互輝映是攝影好手們每年迎曙光的熱門景點。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024年依據中央氣象署預測，台東縣成功鎮三仙台遊憩區的第一道曙光將於1月1日清晨6點10分乍現，在疫情過後的美好出遊時光，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處邀請大家一起來三仙台「賞曙光 看日出」，探索東海岸的無限可能。

往年東管處都會在三仙台舉辦迎曙光主題活動，但隨著民眾關注焦點，近二年已回歸迎曙光本質，三仙台遊憩區最大亮點的跨海八拱橋雖尚未開放，但景區的自然地景與八拱橋相互輝映的樣貌，仍舊是新年第一天親朋好友聚集、攝影好手們喜愛迎曙光的熱門景點，每年吸引5~6千名旅客在此地共同迎曙光。

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▲▼三仙台自然地景與八拱橋相互輝映是攝影好手們每年迎曙光的熱門景點。（圖／東管處提供，下同）

東管處考量遊客半夜及凌晨抵達景區之行進安全，在園區內的行人徒步區加設燈光、燈條等照明設備；同時增派清潔人力於景區內廁所、公共環境隨時清掃維持景區環境品質；為避免人車流的擁塞，安排交通疏導人員運用智慧景區管理平台，於現場即時協助車輛控管進出、維持人流秩序，並提醒旅客停車場若車位已滿，可將車輛移置東-17道路停放。

▲▼三仙台自然地景與八拱橋相互輝映是攝影好手們每年迎曙光的熱門景點。（圖／東管處提供，下同）

三仙台鏡頭君全年度無休，持續在崗位迎來元旦第一道曙光畫面，歡迎大家鎖定。

此外，東管處三仙台鏡頭君將秉持著全年度無休的敬業精神，持續在崗位迎來元旦第一道曙光畫面，元旦歡迎大家鎖定，讓您不出門也能感受暖暖的幸福氛圍。

另外，台東縣成功鎮公所亦於元旦辦理「2024日出成功．牽手迎曙光」，歡迎大家一起健康運動，最後將提醒前往迎曙光的旅客們，務必做好保暖措施，讓出門旅遊更盡興。

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