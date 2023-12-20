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前萬達總裁丁本錫失聯逾3個月　跟隨王健林多年被稱「二把手」

▲▼萬達二把手失聯。（圖／翻攝自寧夏時報）

▲萬達二把手丁本錫失聯。（圖／翻攝自寧夏時報）

記者鄭思楠／綜合報導

萬達酒店發展12月18日晚間突然發公告稱，自2023年9月1日起，董事會無法與非執行董事丁本錫取得聯繫。因此，自2023年9月1日起，其未有履行其非執行董事之職務。丁本錫是大連萬達集團的老將，跟隨王健林多年，曾被稱為萬達集團的「二把手」。

據《觀察者網》報導，2023年12月18日，萬達酒店發展董事會決議召開公司股東特別大會，以根據公司經修訂及重列的公司細則審議免去丁本錫非執行董事職務。同時選任劉英武為執行董事。

該公司未解釋為何在丁本錫失聯3個多月才對外予以公告，亦未明確丁本錫失聯的原因。因此消息發布後，外界對於丁本錫的去向有些猜測，是否因涉及相關問題而無法聯繫。

據《界面新聞》消息，一位接近萬達的知情人士稱，萬達酒店本次更換董事是丁本錫退休後的正常更換董事。公告指未能聯繫到其本人，應為個人資訊變更等客觀原因造成，目前公司已和丁本錫取得聯繫。

丁本錫是大連萬達集團的老將，跟隨王健林多年，曾被稱為萬達集團的「二把手」。公開資料顯示，丁本錫出生於1955年，畢業於中國人民大學，曾任香港益豐集團房地產投資公司總經理、大連豐源房地產公司總經理、大連遠洋公司總經理助理、萬達商業管理有限公司總經理等職。2001年起先後任萬達商業管理開發有限公司總經理、萬達集團高級副總裁等職務，2009年至2020年任大連萬達集團總裁。

▲▼萬達二把手失聯。（圖／翻攝自寧夏時報）

根據《界面新聞》報導，在萬達集團過去多年的發展過程中，丁本錫是王建林的重要幫手，尤其是自2009年開始擔任萬達集團總裁全面主持日常工作後。

當時，萬達集團董事長王健林稱萬達商業缺人才，丁本錫提出了人才模式流程化，在當時解決了萬達缺人才的問題。

2014年，萬達力推旗下的萬達商業和萬達影視兩家公司上市，並成立專門內部小組，任命丁本錫為組長。

在地產開發業仍處上升期的2016年，萬達開始去地產化，也是由丁本錫牽頭這項改革。這次調整使萬達商業總部人員編制上限不超過300人，同時撤掉北區、中區和南區3大項目營運中心，而基層區域公司也嚴控編制。

在丁本錫擔任萬達集團總裁期間，萬達連續多年收入和利潤月增率增長超兩位數，從年營收不足400億（人民幣，下同）的公司，發展到了年營收近3000億的全國性企業。

2020年1月3日，當時65歲的丁本錫從萬達集團總裁、萬達商管董事長的職位上退休，接替他職位的是齊界。

齊界目前擔任萬達集團總裁、萬達商管董事長兼總裁，他也是丁本錫退休後王建林身邊較為倚重的職業經理人。

根據《21世紀經濟》報導，此次傳出丁本錫失聯消息的萬達酒店發展為萬達集團旗下負責酒店業務管理的輕資產公司，於2014年借殼上市。丁本錫也曾長期擔任萬達酒店發展董事會主席。2021年4月，丁本錫退任公司主席，留任非執行董事一職。

丁本錫曾長期擔任萬達酒店的董事會主席。2021年4月，丁本錫退任主席，但留任非執行董事一職。

業績方面，2023年上半年，萬達酒店發展收益年增30.5%至4.64億港元；歸母淨利1.4億港元，年增119.7%。至12月18日收盤，萬達酒店發展的市值僅11.98億港元。

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