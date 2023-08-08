副總裁被帶走！萬達內部人員：涉內部貪腐「數額巨大」

▲萬達集團高級副總裁劉海波。（圖／翻攝百度百科）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸萬達集團分管投資的高級副總裁劉海波8日傳出遭公安機關帶走調查。對此，萬達內部知情人士透露，劉海波確實已被帶走，主因是涉及企業內部貪腐，而且數額巨大。

大陸《澎湃新聞》稍早報導，知情人士表示，萬達集團高級副總裁劉海波因涉及貪腐被公安機關帶走，被帶走的更具體原因目前不詳。

知情人士還說，除了劉海波之外，萬達集團還有多人因牽扯貪腐也被帶走。

▼萬達集團旗下業務眾多，為大陸500強企業之一。（圖／CFP）



隨著消息不斷發酵，大陸《每日經濟新聞》也報導，從萬達內部人士處獲悉，萬達集團高級副總裁劉海波確實被警方帶走調查，主要原因是涉及企業內部貪腐，而且數額巨大。

公開資料顯示，劉海波，男，1991年7月畢業於北京航空航天大學。1991年7月至1994年2月，在北京航空航天大學電子工程系擔任教師。1994年2月至2010年6月，曾擔任裕景興業（廈門）有限公司副總經理。

2010年，劉海波加入大連萬達商業集團，先後擔任總裁助理、發展部常務副總經理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位。在此次被帶走之前，劉海波一直分管萬達集團投資業務。

萬達集團董事長王健林曾在多個場合公開表示「對腐敗行為零容忍」，業界也一直盛傳，萬達擁有強大的審計部門，一直以來以高壓手段執行反腐工作。

▼萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

