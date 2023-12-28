結束27年教學生涯！　柯志恩申請提前退休：將走上人生另一座舞台

▲柯志恩宣布結束27年教學生涯。（圖／翻攝自Facebook／柯志恩）



記者詹宜庭／台北報導

2024年選戰進入倒數階段，被列為國民黨不分區第二名的前立委柯志恩27日晚間在臉書發文宣布，身兼淡江教育心理與諮商研究所教授的她，將在2023年的最後一星期走下講台，以正職教授身分站在講台上申請提前退休，27年的教學生涯正式畫下句點；未來，她將走上人生另一座舞台，但無論頭銜怎麼改變，「柯老師」這個稱號，永遠是她的最愛。

柯志恩昨日晚間在臉書發文表示，她在政大教育系大二時接觸到教育心理學這門課，坐在台下看著老師黃春枝授課的風采，內心幻想著自已有一天也能在大學的殿堂裡執鞭誦課，憑藉這樣的初心，即使在拿下金鐘主持人獎，電視事業被看好之際，仍拋下紅塵俗事，遠赴海外鑽研並拿下博士學位。

柯志恩透露，她在淡江大學的第一堂課正是教育心理學，27年後的最後一堂課也是教育心理學，實踐初心，在走下講台的那一刻，對教學仍有滿滿的熱情。感謝淡江大學，不管在學術成長、行政歷練，甚至職涯轉折點上，都給予很大的空間，更感謝所有她教過的學生，教學相長，彼此都有所學習，往往在思考要提供什麼樣睿智的建言，才能讓學生在一度黯淡中還能蒐集光的所在，尋找答案的過程，才發現是他們才是良師，讓她能重新審視自己。

柯志恩指出，她在2023年的最後一星期走下講台，以正職教授身分站在講台上申請提前退休，27年的教學生涯正式畫下句點，內心滿滿的感傷、感動和感恩；未來，她將走上人生另一座舞台，但無論頭銜怎麼改變，「柯老師」這個稱號，永遠是她的最愛。