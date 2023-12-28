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ET民調／中二立委藍綠膠著僅差3.3%　43.2%肯定林靜儀20個月拼9億建設

▲根據《ETtoday民調雲》的最新調查，尋求連任的民進黨立委林靜儀支持度為40.2%；代表台中顏家捲土重來的顏寬恒支持度為43.5%，藍綠可謂勢均力敵。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲民進黨立委林靜儀在中二選區拜票時，民眾主動上前給予擁抱（圖／翻攝林靜儀臉書）

記者陳弘修／台北報導

距離2024總統暨立委大選開始倒數，候選人們的競爭開始進入白熱化階段。根據《ETtoday民調雲》的最新調查，此次立委選舉被視為藍綠對決指標之一的台中市第二選區，尋求連任的民進黨立委林靜儀支持度為40.2%；代表台中顏家捲土重來的顏寬恒支持度為43.5%，藍綠可謂勢均力敵。另外，對於林靜儀從上屆補選上任後在20個月的時間內替中二爭取總預算超過9億元的表現成績，有43.2%的選民表示肯定與支持。

此次立委大選，在檯面上被民進黨公開點名要下架「家天下」的選區有4個，除了要繼續保衛中二選區的林靜儀連任外，在彰化縣、新北市新店區、花蓮縣三地也派出了女將吳音寧、曾柏瑜、張美慧，共同成立「退黑激素連線」，呼籲當地鄉親與選民勇敢下架國民黨立委候選人傅崐萁、羅明才、顏寬恒、謝衣鳳「家天下」的藍營家族。

以選情激烈的中二保衛戰來看，此次參戰的候選人除了林靜儀、顏寬恒，還包括司法正義黨洪麗華與無黨籍紀銘修。

根據《ETtoday民調雲》調查結果顯示，林靜儀的支持度為40.2%，顏寬恒支持度為43.5%，洪麗華1.4％，紀銘修0.6%；回答不投票或投廢票者為2.7%，回答尚未決定、不知道或沒意見者為11.4%。

▲根據《ETtoday民調雲》的最新調查，尋求連任的民進黨立委林靜儀支持度為40.2%；代表台中顏家捲土重來的顏寬恒支持度為43.5%，藍綠可謂勢均力敵。 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲2024立委選情，中二選區五五波的藍綠對決態勢膠著。（圖／ETtoday民調雲）

對於現任立委林靜儀的表現，在上次2022補選勝出後，短短不到20個月的時間，替中二選區（烏日、霧峰、沙鹿、龍井、大肚）爭取總經費超過9億元的成績，包括改善老舊校舍、下水道淹水、規劃電纜地下化等各項建設工作，根據調查結果，選民對於林靜儀的在地服務表現則是給了正向肯定，有43.2%的選民表示滿意。另外，在中央問政與推動法案方面，有42.4%的選民對於林靜儀的表現感到滿意。

調查結果也指出，中二選民認為立法委員最重要的特質以「專業背景」(36.1%)為最高，其次依序為「在地性」（26.5%）、從政經驗（18.4%）、學經歷（4.9%）、青壯世代（3.2%）。

▼林靜儀利用兩年時間爭取中二地方建設總經費超過9億元。（點圖可放大／翻攝林靜儀臉書）

▲根據《ETtoday民調雲》的最新調查，尋求連任的民進黨立委林靜儀支持度為40.2%；代表台中顏家捲土重來的顏寬恒支持度為43.5%，藍綠可謂勢均力敵。 。（圖／記者陳弘修翻攝）▲《ETtoday民調雲》的最新調查，民進黨立委林靜儀支持度為40.2%；代表台中顏家捲土重來的顏寬恒支持度為43.5% 。（圖／記者陳弘修翻攝）

整體來看，中二此次的立委選情，雖有四人參戰，但已經呈現藍綠對決態勢，在藍營支持者歸隊表態挺顏寬恒的情況下，林靜儀上屆透過補選以兩年拼四年的成績尋求連任之路，目前可謂相當吃緊，藍綠支持度差距目前僅3.3%，林靜儀除了每天緊湊的競選行程外，也在臉書上持續與中二鄉親與選民互動與爭取支持。選戰衝刺關頭，兩陣營各自拼搏，最後就看中二選民怎麼選擇。

此次的調查由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析，於12月7日至11日，針對年滿20歲民眾並設籍在台中市沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區者進行封閉性網路問卷調查，回收有效樣本數1,068份，在信賴水準95%下，抽樣誤差最大值為正負3%。母群體參數是依據112年9月底台中市沙鹿、烏日、大肚、龍井、霧峰等區民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與111年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。

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