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日高島屋「草莓蛋糕」毀滅式塌陷　公司道歉曝原因：冷凍時間縮短

▲▼日本高島屋聖誕蛋糕塌陷。（圖／翻攝X）

▲日高島屋聖誕蛋糕出大包，客人開盒驚見蛋糕毀滅式塌陷。（圖／翻攝X）

文／中央社

日本耶誕節固定菜單包括肯德基和草莓蛋糕，但今年高島屋百貨的草莓蛋糕卻發生大慘案，許多顧客收到的蛋糕不成樣子。高島屋27日表示，今年草莓到貨的時間太倉促，導致蛋糕製作後冷凍時間縮短，但已經無法追究確切發生原因。

在耶誕節吃肯德基炸雞和草莓蛋糕是日本不成文的文化。每到平安夜，可以看到各家蛋糕店推出裝飾精美的草莓蛋糕，名店前更是大排長龍。不過現代人講求效率，也有許多人選擇宅配。

然而，今年高島屋百貨的草莓蛋糕大出包，許多顧客打開紙盒發現蛋糕傾倒，災情輕微的可能只有碰傷，慘重的則是變成一大坨草莓蛋糕泥。即使耶誕節已經過去，事件仍持續發酵。

產經新聞報導，高島屋27日召開記者會表示，網路銷售的部分耶誕蛋糕到貨時發生損壞，針對製造和配送方面進行調查，仍無法確定確切原因。不過，高島屋將全面接受退費或換貨。

高島屋專務營業本部長橫山和久在記者會上表示：「對於辜負許多顧客的期待並帶來麻煩，我們深深致歉。」

▲▼日本高島屋聖誕蛋糕塌陷。（圖／翻攝X）

▲對比照片可以看見，客人收到的蛋糕幾乎完全塌陷，看不出原本華麗的模樣。（圖／翻攝X）

發生問題的是一款售價5400日圓（約新台幣1200元）的鮮奶油草莓蛋糕，蛋糕四周有奶油皺摺裝飾，上頭有許多草莓切片。這款蛋糕是連續第2年出售，去年售出2831個，今年售出2879個。截至26日下午8時，已經收到1207件詢問，當中807件發生蛋糕毀損情況。

這款蛋糕由橫濱市的一家法式餐廳監製，委託埼玉縣羽生市的公司生產，再由承包高島屋運輸業務的雅瑪多運輸冷凍宅配。

高島屋表示，由於今年草莓延遲到貨，使得製作好的蛋糕冷凍時間比起去年大幅縮短。去年冷凍時間約2週，今年縮短20至25個小時。不過在事前冷凍測試，以及途中的樣本檢查都沒有發現問題。

高島屋表示，完全還原當天情況再次進行實驗是不可能的事情。橫山說，「不可能明確找到當天發生問題的特定原因」，但未來會加強供應鏈品管，「對於形狀容易倒塌的蛋糕要特別注意」。

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