不敢相信！「隱藏版海王海后」TOP3星座　巨蟹、金牛都上榜

▲你身邊有隱藏版的海王海后嗎？（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

說到花心，許多人第一直覺就會想到射手座、雙子座，但其實有些星座只是表面給人很乖的感覺，實際上卻花心到不行，科技紫微網整理出「隱藏版海王海后」TOP3星座，快來看看你身旁有沒有這些人！

金牛座

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金牛座上榜讓許多人都很驚訝，以為他們是專情代表，其實他們確實專情，談戀情時也很乖巧，但同時他們也很實際，若是對方開始不長進、金錢價值觀不正確，他們的目光就會被其他更好的人吸引住，也會開始和吸引他們的人聊天談心，默默成為隱藏版海王海后。

處女座

在乎細節、追求完美的處女座，在愛情中也是挑剔到不行，用放大鏡檢視對方就是他們的日常，在他們心中會有分數表，只要對方一有做不好的地方，他們就會扣分，當扣到沒分的時候，基本上他們也就不喜歡了，這時候他們就會尋找其他高分的人，並且在這些選項中找出自己最喜歡的一個。

巨蟹座

最愛家的巨蟹座竟然也上榜了！大家都以為他們談戀愛時，會為對方犧牲奉獻、死心塌地，但他們實際上是相當念舊的人，即使跟現任在一起了，心中可能還放不下前任，並且懷念前任的好，所以當有他們放不下的前任回來時，他可能會一邊跟現任談戀愛，一邊跟前任舊情復燃，兩邊都想擁有。