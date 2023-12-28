2023最後一次威力彩！3星座財運旺炸　頭獎槓龜「獎金全給二獎」

▲威力彩28日本屆最後一期，頭獎若槓龜獎金將配至貳獎。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者邱晟軒／綜合報導

第4屆公益彩券即將屆滿，「威力彩」今（28）日晚將開出本屆最後一期，台彩公司表示，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，「威力彩」最後一期頭獎2.2億若無人中獎，頭獎獎金全數分配至貳獎。命理專家艾菲爾老師公布4星座財運旺，不妨買張彩券試試手氣，有機會中大獎。

第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲將陸續停止發行，今開獎的「威力彩」為第4屆的最後一期，晚上八點後即停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。

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塔羅牌老師艾菲爾點名3星座財運旺：

一、水瓶座：獨特創新、開拓來源



農曆年前，水瓶座的財運異常旺盛，你擁有許多獨特而創新的思維，能夠開拓新的收入來源或增加投資回報。 此外，你將迎來一些有利的機遇，這將展現出你的才華和能力，贏得他人的認可和支持。 你的財富不僅來自物質層面，也涵蓋了精神和智慧的豐富收穫。 在這個時期，抓住機遇，你將能夠實現更多財務上的成功。

二、金牛座：擺脫困境、理財觀念



農曆年前，金牛座的財運相當不錯，你將成功擺脫一些困境和障礙，財務狀況有望顯著改善。 你具備清晰而成熟的理財觀念，善於節省和規劃開支，同時在選擇投資項目時也能夠明智而穩健。 你的財富累積是來自於堅持和耐心的努力，這將為你帶來長期的穩定收益。 在這個時期，維持對財務計畫的堅持和理性決策，將為你創造更多的經濟成果。

三、射手座：口才極佳、拓展人脈



農曆年前，射手座的財運非常亮眼，你將擁有卓越的口才，善於用言語吸引和說服他人，從而拓展人際關係和合作機會。 此外，你還將迎來一些出差或旅行的機會，透過接觸不同的文化和市場，拓寬視野、增加知識，為你的財富創造更多可能性。 在這個時期，冒險和學習將成為你財富的來源，敢於嘗試新事物和不斷學習將為你帶來更多的財富機會。