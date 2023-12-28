　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2023最後一次威力彩！3星座財運旺炸　頭獎槓龜「獎金全給二獎」

▲▼威力彩連槓27期，衝上7.2億元。（圖／記者鄒鎮宇攝）

▲威力彩28日本屆最後一期，頭獎若槓龜獎金將配至貳獎。（圖／記者鄒鎮宇攝）

記者邱晟軒／綜合報導

第4屆公益彩券即將屆滿，「威力彩」今（28）日晚將開出本屆最後一期，台彩公司表示，所有電腦型彩券將於今年底停止發行，「威力彩」最後一期頭獎2.2億若無人中獎，頭獎獎金全數分配至貳獎。命理專家艾菲爾老師公布4星座財運旺，不妨買張彩券試試手氣，有機會中大獎。

第4屆公益彩券至今屆滿10年，電腦型彩券10款遊戲將陸續停止發行，今開獎的「威力彩」為第4屆的最後一期，晚上八點後即停止銷售，當期開獎結果如頭獎未開出，但貳獎有人中獎，頭獎獎金將全數分配至貳獎，再由貳獎中獎注數均分所有獎金，但若頭獎與貳獎皆未開出，則獎金全數歸入公益彩券盈餘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

塔羅牌老師艾菲爾點名3星座財運旺：

一、水瓶座：獨特創新、開拓來源

農曆年前，水瓶座的財運異常旺盛，你擁有許多獨特而創新的思維，能夠開拓新的收入來源或增加投資回報。 此外，你將迎來一些有利的機遇，這將展現出你的才華和能力，贏得他人的認可和支持。 你的財富不僅來自物質層面，也涵蓋了精神和智慧的豐富收穫。 在這個時期，抓住機遇，你將能夠實現更多財務上的成功。

二、金牛座：擺脫困境、理財觀念

農曆年前，金牛座的財運相當不錯，你將成功擺脫一些困境和障礙，財務狀況有望顯著改善。 你具備清晰而成熟的理財觀念，善於節省和規劃開支，同時在選擇投資項目時也能夠明智而穩健。 你的財富累積是來自於堅持和耐心的努力，這將為你帶來長期的穩定收益。 在這個時期，維持對財務計畫的堅持和理性決策，將為你創造更多的經濟成果。

三、射手座：口才極佳、拓展人脈

農曆年前，射手座的財運非常亮眼，你將擁有卓越的口才，善於用言語吸引和說服他人，從而拓展人際關係和合作機會。 此外，你還將迎來一些出差或旅行的機會，透過接觸不同的文化和市場，拓寬視野、增加知識，為你的財富創造更多可能性。 在這個時期，冒險和學習將成為你財富的來源，敢於嘗試新事物和不斷學習將為你帶來更多的財富機會。

ET快訊
獨／國三生遭殺！家長送花給學校　曝：我孩子也差點被打瞎
50嵐又要漲！　驚見公告「調漲5～10元」
快訊／勇消救4人殉職「疑非法移工」！　獲救當下全逃了
國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下
「乾哥」割喉國三生1行為細思極恐！　一票冷顫：不像10幾歲
搶救勇消畫面曝！　同仁急吼救護車搶命
29歲勇消救4人殉職！　生前燦笑畫面曝
幼稚園火燒車23死！郭正亮憶「悲慘故事」：侯友宜偕妻崩潰認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小黃運將「大小便不順」載客狂放屁　竟是肚子罕見長13cm肉瘤　

11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

緩解手足症候群！花蓮慈院跨團隊合作　一站式服務乳癌病友

10刀枉死國三生「1優質個性」超不捨！他嘆：通常很慘

台成清陽都掛零！大學碩博班招生52系所沒人讀　公立36系所上榜

國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下架

「乾哥」狠砍10刀！網怒喊死刑　法律人點1問題：比判死刑更重要

交安隨堂考不及格！學童憂「上下學路途不安全」：很多車不守則

國三生只是上學就被砍！她求問「怎麼教小孩」：廢死讓罪沒有應得

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐！一票冷顫：不像十幾歲

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

小黃運將「大小便不順」載客狂放屁　竟是肚子罕見長13cm肉瘤　

11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

緩解手足症候群！花蓮慈院跨團隊合作　一站式服務乳癌病友

10刀枉死國三生「1優質個性」超不捨！他嘆：通常很慘

台成清陽都掛零！大學碩博班招生52系所沒人讀　公立36系所上榜

國三生加害者遭Dcard、PTT肉搜！　新北地院警告：即刻下架

「乾哥」狠砍10刀！網怒喊死刑　法律人點1問題：比判死刑更重要

交安隨堂考不及格！學童憂「上下學路途不安全」：很多車不守則

國三生只是上學就被砍！她求問「怎麼教小孩」：廢死讓罪沒有應得

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐！一票冷顫：不像十幾歲

小王頻約人妻「摩鐵純聊天」　尪忍綠光蒐證獲賠30萬

天氣冷颼颼！東森購物網「保暖」業績成長2倍　全站狂歡迎新年

變美不是錯！盤點2023年最受歡迎療程　整形、拉提、體雕全上榜

「台灣白鍾元」廚佛FRED體驗大邱當地餐廳　條條巷弄通美食的大邱美味探險紀錄

台北大湖公園落羽松、搭捷運就能到！親子野餐遛小孩一日遊推薦

改寫牙周病患命運！醫：顯微牙周手術精準治療創造醫病雙贏

小黃運將「大小便不順」載客狂放屁　竟是肚子罕見長13cm肉瘤　

11年來首見救濟！她打流感疫苗後視力模糊　罹罕見視神經炎「獲4萬」

不捨國三生遭刺死！家長校門口擺花致意　憶：兒被拖山上險打瞎

《D社》爆李善均「生前最後陳述」！韓警2疑點　女室長扯謊私吞750萬

生活熱門新聞

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

最糟糕零食前5名　冠軍恐影響一生健康

陸女揭台男5大真相！中國網友搖頭：不如單著

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆

今全台有雨！　跨年探11℃

健康幼稚園火燒車23死！郭正亮：侯友宜偕妻崩潰認屍

北區50嵐公告「1／10起調漲5～10元」！

2024最強運「5生肖」出爐！

「乾哥」割喉國三生　1行為他細思極恐

今罕見「全台冬雨」　最新連假天氣曝

高中同學突約吃飯　女大生拒絕遭瘋狂教訓

國三生割頸害命　高中師揭6問題：管越多風險越大

更多熱門

相關新聞

戀愛中「受不了被管」星座Top 3

戀愛中「受不了被管」星座Top 3

感情中雙方應該保留自己的個人空間，但也要同時顧慮另一半感受，給予完全的尊重，也要注意以下3星座談戀愛時不喜歡被管，小心甚至會有反效果！

第4屆最後一期威力彩明開獎　2億頭彩若槓龜「全給二獎」

第4屆最後一期威力彩明開獎　2億頭彩若槓龜「全給二獎」

嘴巴壞其實內心很善良星座Top 3

嘴巴壞其實內心很善良星座Top 3

你是戀愛腦嗎？單身更好命TOP4星座

你是戀愛腦嗎？單身更好命TOP4星座

2023最後水逆！4星座陷重災

2023最後水逆！4星座陷重災

關鍵字：

威力彩財運星座

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

割喉國三生亡！　乾妹涉教唆20字更新動態

國三生遭割喉亡　律師預言乾哥「最後去處」

1款國民零食「鈉含量」比魔芋爽還高！　含糖量竟有11倍

優秀國三生枉死　任教導師困惑質疑法規

國三生遭割喉亡　網灌爆「廢死聯盟」臉書

李善均涉染毒案扛百億違約金！遺書絕望向妻子公司道歉

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

幫網紅女兒「紅豆妹」接業配　刑警媽遭記2過

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

凱旋苑vs賴家老宅　6項目比較

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

3年前神預言李善均「10月要小心」　巫女辭世全網發毛

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面