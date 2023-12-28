曾命中新冠疫情　英靈媒預言2024「川普可能又選上總統」

▲阿烏朱拉曾說中新冠疫情、黑人的命也是命運動、瘧疾病例上升及多項英國政壇事件。（圖／翻攝自Facebook／Nicolas Aujula）

記者吳美依／綜合報導

英國靈媒阿烏朱拉（Nicolas Aujula）曾經說中新冠疫情、哈利梅根爆炸性專訪、黑人的命也是命運動（Black Lives Matter）等事件，他如今對2024年提出最新預測，包括前美國總統川普很可能再次入主白宮、全球極右翼思想崛起、經濟態勢依舊嚴峻等。

根據鏡報，37歲的治療師兼占星學家阿烏朱拉表示，「我看到川普正在崛起。我感覺他甚至可能有一個新的職業，而且是一個重要職業，或者他可能成為下一屆總統。」此外，英國王室又將迎來嚴峻的一年，可能發生錄音檔外流風波，而梅根也會發生心痛事件，但與哈利王子無關，而是其他親近的人。

阿烏朱拉還預言，許多女性名人會獲得成功。英國足球金童貝克漢的妻子維多利亞（Victoria Beckham）將專注在自己的健康與幸福上，「她將變得更為成功。」美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）在文學方面有所作為，「她可能會寫一本書，或成為一間工作室的門面。人們會認為，她不是一個腦袋空空的名人，而是一個有智慧的女人。」

▲阿烏朱拉預言，川普達成新的職涯里程碑，很可能再度入主白宮。（圖／達志影像／美聯社）



不過，阿烏朱拉對經濟的預言就沒有那麼正向，「隨著時間推移，油價將上漲更多，美元也將持續走弱，導致更高昂的生活成本。很遺憾地，我也認為將出現食物短缺或農作物歉收。」此外，他也提到人工智慧（AI）更大幅進步，包括超市試用機器人搬貨上架，並可能爆發重大銀行醜聞，例如網路攻擊或資訊外洩。

最後，阿烏朱拉預言，極右翼價值觀將會捲土重來，部分政府出現極右翼領袖，「這將成為一個大得多的趨勢，不僅在2024年，隨著我們邁入未來幾年，（情況）也將是如此。這是真正值得關注的事。」

阿烏朱拉自稱，通靈能力來自夢境、感覺、幻覺或內心聲音，第一次出現這種「神秘經驗」是在青少年時期，陷入恍惚狀態時想起自己的前世。面對外界的質疑與批評，他回應，「如果我在其他事情上說錯了，有些人會批評我。但我的預測不一定是按照時間序進行的。我知道我的通靈能力確實存在，我親眼目睹過，其他人也是。」