快訊／國三男遺體放教室招魂　歷時1小時儀式順利完成

記者戴上容、趙蔡州／台北報導

新北市一名國三男學生25日遭同學拿彈簧刀割頸，送醫搶救後仍傷重不治。死者家屬27日傍晚5點38分帶著孩子遺體，前往學校發生事故的教室、走廊進行招魂儀式，直到晚間6點48分才從學校離開，整個引魂過程歷時1小時10分鐘。一名與會的人士透露，整個招魂儀式順利，沒有更換地點，後續遺體將運往板橋殯儀館。

▼招魂儀式完成後，學生遺體將運往板橋殯儀館。（圖／記者戴上容攝）

國三男學生25日遭同學割頸，經醫院2天搶救仍傷重不治。檢方27日下午會同法醫到醫院相驗遺體，初步確認男學生身中10刀，身體正面包含頸動脈、左胸計6刀，右下背靠近腎臟位置4刀，刀刀致命，相驗後決定將兇嫌罪名從殺人未遂提升至殺人罪，全案持續偵辦中。

死者家屬從南部北上處理學生後事，27日下午帶著學生遺體離開醫院，返回學校準備在教室進行招魂儀式。校方透露，這次將帶著男學生遺體在出事教室、走廊等地進行招魂儀式，如果不順利就會更換地點，直到順利為止，且該棟大樓為獨立大樓，和晚自習同學大樓分開。

有民眾得知死者家屬要到學校招魂，覺得很感傷特別從別區趕到學校送花。他說，自己家裡也有差不多大的孩子，因此特別感慨，「送上鮮花希望孩子能安息」。

▼民眾特別到學校送花，希望孩子能安息。（圖／記者戴上容攝）