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社會 社會焦點 保障人權

店外視角曝！留學生暴打刺青哥「反擊拳0.5秒KO」　警站一旁看傻

記者閔文昱／綜合報導 

台北市大安區復興南路某清粥小菜，今（27）日凌晨3時許爆發多人打架的肢體衝突案件，一名刺青大哥因酒醉不慎打翻碗盤，波及隔壁另桌美國籍留學生用餐，雙方大打出手，警方雖立即出動快速打擊部隊到場維持秩序，但雙方火氣仍大，甚至有2人直接在店外另開擂台，不過留學生瞬間就將對方打趴，速度快到即使警察在一旁都來不及阻止。

一名女姓網友在臉書分享影片指出，她凌晨前往台北市大安區的某餐廳吃宵夜，沒想到看到兩派人馬在店內打起來，起因是有一位刺青大哥喝醉，東西沒拿穩不小心潑到旁邊的留學生，留學生跟對方反應，突然整間店清粥小菜跟椅子就飛來飛去了。

▲▼ 台北深夜大亂鬥。（圖／翻攝自Facebook／Yuuz Jo）

▲男子在餐廳內跟留學生發生衝突，雙方大打出手，還拿椅子丟(紅圈)。（圖／Yuuz Jo授權提供）

根據影片，雙方在店內起衝突互毆，期間還拿起店內的餐盤以及椅子互砸，一名穿著米色上衣的留學生原本只是站在一旁觀看，卻突遭刺青哥攻擊，瞬間火力全開，擺出拳擊架式後左右開弓，打得對方無力招架，最終還狼狽被甩趴在地，場面相當混亂。

而一段最新店外畫面則顯示，當時警方已趕達現場，不過雙方衝突持續，其中一名酒醉方的白衣男子和另名留學生從店內打到店外，只見留學生站穩馬步後，白衣男快速出拳，但馬上被留學生閃過，而留學生也在不到1秒的時間內打出反擊拳，瞬間將對方KO，接著雙手一攤連喊「What's up？」速度快到一旁的警察根本來不及阻止。

▲留學生一拳KO白衣男。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲留學生一拳KO白衣男。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

畫面曝光後，不少網友紛紛驚呼「台灣89單挑怎麼這麼弱？是不是只敢以多欺少？難怪會被民眾看不起」、「被修理也被羞辱」、「第一次看到蹲馬步實戰，揮拳跟閃躲都好順」、「看這身法，馬步穩，是有練過的」、「還很聰明，等對方打你再回擊」、「89被揍成在地人」、「笑死，有夠烙賽」。

轄區大安警分局指出，鍾男（29歲）、游男（33歲）等2人至店內用餐，因酒醉不慎打翻碗盤，波及隔壁桌美國籍留學生MENG（27歲）、HSU（26歲）、RICE（27歲），雙方發生扭打肢體衝突，造成鍾男、游男面部受傷，MENG下巴受傷，涉嫌動手的5人均相互提告，警詢後依觸犯《刑法》傷害、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

ET快訊
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