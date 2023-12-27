分手3年！法國前男友當街攔人「鐵鎚狂毆」　女頭手受傷送醫

▲台南市東區勝利路，發生外籍男子持鐵鎚攻擊女子事件，涉案人逞兇後逃逸，當下因用手防禦導致頭部外傷及手部擦挫傷，由消防局救護車送醫救治。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警一分局25日下午5時許，接獲110通報，勝利路上有一名男子持鐵鎚攻擊女子，員警迅速到場查處，發現是1名女子遭法國籍前男友持鐵鎚攻擊，當下因用手阻擋，導致頭部外傷及手部擦挫傷，由消防局救護車送醫救治。

有網友在網路社群Dcard貼文，自稱是受害女子的朋友， 並稱該名行兇男子是該女子的前男友，是來台唸書的的法國交換生，受害人與前男友分手已經3年，分手後各自都有新的男女朋友了，但沒想到最近那位法國人一直騷擾被害人，原以為對方回法國了只是訊息騷擾而已，所以封鎖對方，就當沒這一回事，但沒想到25日下課時，突然有人靠近拉她的手，她發現竟是法國前男友，女子強烈反抗拒絕跟他走，此時，另一名外國同學上前阻擋，沒想到，法國男子竟從背包裡拿出鐵鎚，瘋狂攻擊被害人及其友人，行兇後就落跑，被害人則被送到醫院急診。

一分局依規定受理被害人提出相關刑事告訴及聲請保護令在案，積極查處偵辦中，並與被害人討論安全計畫及掌握外籍前男友身分與行蹤，確保被害人安全。一分局呼籲遭遇暴力事件，應盡快離開暴力現場，大聲呼叫尋求協助，並報警處理，以保護自身安全。