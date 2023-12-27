　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹男在家印身分證販售　有防偽條每張賣2萬！已流出數十張

記者張君豪／台北報導

北市文山二警分局偵查隊警員日前進行網路巡邏，發現手機通訊軟體Telegram群組有人在販售台灣身分證、駕照、健保卡等偽造證件，警方從今年中旬臥底潛入該群組後，發現該群組陸續以上萬元價格配合民眾客製化製造身分證與健保卡，並可配合協助認證，讓民眾得以不實證件創設租車、電商平台帳號，甚至申辦手機開設帳戶，嚴重影響台灣金融秩序。

▲北市文山二警方破獲一偽造身分證駕照的專業集團，逮捕主嫌及涉案共犯7人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市文山二警方破獲一偽造身分證駕照的專業集團，逮捕主嫌及涉案共犯7人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

文二分局日前報請台北地檢署知股檢察官江宇盛指揮偵辦，警方19日到新竹市北區逮捕偽造身分證集團主嫌何男（35歲、經查有偽造文書等前科）及共犯7人到案。警方粗估何男販售流出的身分證最少達數十組，影響台灣社會治安程度不容小覷。

▲北市文山二警方破獲一偽造身分證駕照的專業集團，逮捕主嫌及涉案共犯7人。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，何男透過臉書攬客，消費者加入加密通訊軟體Telegram後，可提供要客製化的身分證號、出生年月日和姓名等個資，何嫌再把個資以「微信」通訊軟體提供給大陸共犯製作證件數位板模後回傳，何男列印出後再加以裁切、護貝並加上雷射防偽金屬絲，製作的身分證件相當精良。但該批偽造身分證在紫外線燈下並無關鍵的蝴蝶標誌及細節反光特徵，該高仿證件水平仍無法通過專業檢查。

▲北市文山二警方破獲一偽造身分證駕照的專業集團，逮捕主嫌及涉案共犯7人。（圖／記者張君豪翻攝）

何男並在群組中訂出價格，身分證每張要價1.2到2萬元、駕照則5千到1萬元價格、健保卡則索價1萬元，何男售後服務品質頗佳，還會提供下單民眾協助共享租車公司審核身分驗證，並配合製作身分證駕照，甚至自拍生活照協助有需求民眾驗證，買家取得租車帳號後就可冒用他人身分租車，並可從事非法活動規避檢警查緝。

文二警方19日持搜索票、拘票到何男位於新竹市住家搜索，並查扣何男犯罪用手機、筆電及相關證物，何男到案後坦承犯案；文山二分局長陳瑞基指出，本案所偽變造之國民身分證件幾可亂真，非用特殊儀器或真實證件比對恐難以辨別，若大量流入市面，對社會治安影響甚大。警訊後將何男依違反詐欺、《戶籍法》等罪嫌移送台北地檢署複訊。

▲北市文山二警方破獲一偽造身分證駕照的專業集團，逮捕主嫌及涉案共犯7人。（圖／記者張君豪翻攝）

【其他新聞】

►賣7輛名車全撞爛出險千萬！這家車行真的有鬼　警揭詐保真相

►獨／人體菸灰缸！竹聯淫煞強拍少女凌虐片　逼交50萬「退幫費」

爆乳辣媽網售毒咖啡被捕畫面曝　白短褲露大腿還不忘拎包包

ET快訊
李善均最後手寫信　「妻子是一生摯愛」：請忘了我
只穿一天台鋼球衣被交易　郭俊麟：確實有點錯愕
高雄戒毒診所竟販毒！　他1天打4劑暴斃
痛失李善均！李知勳悲憤「誰有資格評斷他？」　秀賢：震驚心碎
白領女痛失1900萬！　詐團撈上億爽買海神
讚侯太太以高道德處理凱旋苑爭議　王鴻薇：比賴清德太太值得尊敬
國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

台中分署法拍1／2登場　奧迪稀有休旅RS Q8、瑞典坦克超吸睛

高雄戒毒診所竟販毒！他1天打4劑4級毒品暴斃　2醫師1護理師起訴

新竹男在家印身分證販售　有防偽條每張賣2萬！已流出數十張

快訊／煞不住！救援拖吊車變苦主　後方貨車追撞...女乘客受困

輕航機墜毀釀2死「人為操作疏失」　業者發表421字公開聲明

快訊／桃園龜山再傳火警　工寮竄火無人受困...40隻蛋雞變烤雞

四海+明仁會組詐團撈上億！白領女痛失1900萬　主嫌爽買海神

大貨車撞爛電桿還肇逃！害393戶停電　竟是駕駛低頭撿手機釀禍

士林官邸旁大樓藏賭場！警逮63人查扣賭資162萬　搜出K他命

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

身體太香？女遇大膽蝴蝶　遊走胸口還上臉親密接觸

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

台中分署法拍1／2登場　奧迪稀有休旅RS Q8、瑞典坦克超吸睛

高雄戒毒診所竟販毒！他1天打4劑4級毒品暴斃　2醫師1護理師起訴

新竹男在家印身分證販售　有防偽條每張賣2萬！已流出數十張

快訊／煞不住！救援拖吊車變苦主　後方貨車追撞...女乘客受困

輕航機墜毀釀2死「人為操作疏失」　業者發表421字公開聲明

快訊／桃園龜山再傳火警　工寮竄火無人受困...40隻蛋雞變烤雞

四海+明仁會組詐團撈上億！白領女痛失1900萬　主嫌爽買海神

大貨車撞爛電桿還肇逃！害393戶停電　竟是駕駛低頭撿手機釀禍

士林官邸旁大樓藏賭場！警逮63人查扣賭資162萬　搜出K他命

微笑天使超療癒！江俊翰薩摩耶犬狂吸人潮　相差20歲甜美師妹首曝光

李善均留遺書輕生亡！南韓「以死明志」民族性剛烈　前總統跳崖亡

李善均「手寫信」內容曝光！「妻子是一生摯愛」：請忘了我

轉披台鋼雄鷹戰袍　江辰諺：奉獻應有戰力

女騎士槓運將！護妻魔人登場「一拳KO」他　嗆：怎麼欺負女人呢

平安夜悲劇！14歲弟「嫌聖誕禮物太少」　暴怒開槍斃了姊姊

「三重堂哥」蔡明堂跨年活動邀親子同樂　李坤城端政見解停車問題

「我媽也是你媽！」大小姑送禮費用除以4　人妻1段話反擊...網讚爆

憂爸媽租不到房…他傻問「能用我的名義嗎」　網全搖頭：誠實一點

統一超大啖跨年商機　備貨量增5倍、出動行動購物車應戰

李多慧來台黑絲＋窄裙好性感　與粉絲互動忘中文敲頭：笨蛋

社會熱門新聞

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

少年每天帶刀上學　校方坦言：無法搜書包

國三生遭割頸亡！新北檢曝：不排除朝殺人罪偵辦

女學生目擊彈簧刀割頸不敢上學　媽求救：怎麼辦

新竹氣爆少年「面目全非」現況曝

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

國三生割喉案！　傳另一位女同學也被捅

國三男搶救一夜不治　教育局：將派心理師到校輔導

更多熱門

相關新聞

女學生吃完便當引腦中風　女老闆甩鍋

女學生吃完便當引腦中風　女老闆甩鍋

勞動部勞動力發展署2020年舉辦「第50屆全國技能競賽活動」時，向新北市汐止區「正福隆便當白雲市場創始店」訂購便當，34人餐後出現發燒等食物中毒情況，其中張姓女學生因嚴重腸胃炎引起腦靜脈竇栓塞（中風），林姓女負責人被依違反食品安全衛生等罪起訴。今（27日）法院開庭，林做無罪答辯，全案辯論終結，明年2月23日宣判。

汐止肉鬆店少東超商插隊還打人　遭強制送醫

汐止肉鬆店少東超商插隊還打人　遭強制送醫

《科目三》掀口水戰！許智傑「舞統」　鐘易仲：公開道歉

《科目三》掀口水戰！許智傑「舞統」　鐘易仲：公開道歉

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

目擊肇逃正義哥剪車攔人！妻溫柔安撫被讚爆

目擊肇逃正義哥剪車攔人！妻溫柔安撫被讚爆

關鍵字：

偽造身分證證件個資文山二警分局影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李善均被爆輕生！倒在車裡沒意識被發現

快訊／李善均證實死亡！　「3天前才現身」留最後宣言

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

快訊／國三男遭同學「彈簧刀割頸」　昨夜不治

李善均低頭求「救救我」

國三生遭割頸亡！同學錄影寫卡片給他父母打氣

網爆「遭割喉國三生已走了？」：學校今天會公布

國三生遭割頸亡！　放學後姊將到案發教室招魂

國三生遭刺死！網爆「女友擋刀手受傷」　警回應了

李善均輕生現場曝光！「白布包住陳屍車輛」

南韓演藝圈「全緊急取消活動」！

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

快訊／李善均留遺書後失蹤！「妻子一早發現急報警」

快訊／國三男遭割頸亡！檢曝初步相驗結果

李善均「死前身陷痛苦」被逼絕路！友痛揭2大兇手

更多

最夯影音

更多
許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面