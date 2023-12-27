新竹男在家印身分證販售　有防偽條每張賣2萬！已流出數十張

記者張君豪／台北報導

北市文山二警分局偵查隊警員日前進行網路巡邏，發現手機通訊軟體Telegram群組有人在販售台灣身分證、駕照、健保卡等偽造證件，警方從今年中旬臥底潛入該群組後，發現該群組陸續以上萬元價格配合民眾客製化製造身分證與健保卡，並可配合協助認證，讓民眾得以不實證件創設租車、電商平台帳號，甚至申辦手機開設帳戶，嚴重影響台灣金融秩序。

▲北市文山二警方破獲一偽造身分證駕照的專業集團，逮捕主嫌及涉案共犯7人。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

文二分局日前報請台北地檢署知股檢察官江宇盛指揮偵辦，警方19日到新竹市北區逮捕偽造身分證集團主嫌何男（35歲、經查有偽造文書等前科）及共犯7人到案。警方粗估何男販售流出的身分證最少達數十組，影響台灣社會治安程度不容小覷。

警方指出，何男透過臉書攬客，消費者加入加密通訊軟體Telegram後，可提供要客製化的身分證號、出生年月日和姓名等個資，何嫌再把個資以「微信」通訊軟體提供給大陸共犯製作證件數位板模後回傳，何男列印出後再加以裁切、護貝並加上雷射防偽金屬絲，製作的身分證件相當精良。但該批偽造身分證在紫外線燈下並無關鍵的蝴蝶標誌及細節反光特徵，該高仿證件水平仍無法通過專業檢查。

何男並在群組中訂出價格，身分證每張要價1.2到2萬元、駕照則5千到1萬元價格、健保卡則索價1萬元，何男售後服務品質頗佳，還會提供下單民眾協助共享租車公司審核身分驗證，並配合製作身分證駕照，甚至自拍生活照協助有需求民眾驗證，買家取得租車帳號後就可冒用他人身分租車，並可從事非法活動規避檢警查緝。

文二警方19日持搜索票、拘票到何男位於新竹市住家搜索，並查扣何男犯罪用手機、筆電及相關證物，何男到案後坦承犯案；文山二分局長陳瑞基指出，本案所偽變造之國民身分證件幾可亂真，非用特殊儀器或真實證件比對恐難以辨別，若大量流入市面，對社會治安影響甚大。警訊後將何男依違反詐欺、《戶籍法》等罪嫌移送台北地檢署複訊。

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