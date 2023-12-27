快訊／蘆洲工廠大火「已延燒3間」！黑煙竄天　火勢擴大中　

記者戴上容／新北報導

新北市蘆洲區中正路516巷鐵皮工廠27日晚間發生大火，火勢一發不可收拾，目前已延燒3間工廠，黑煙直竄天際。警消不斷前往支援，目前已出動152人，各式車輛58台，所幸尚未傳出人員受困、受傷，詳細情形仍待調查。

▲蘆洲工廠大火，黑煙竄天。（圖／記者戴上容翻攝）

第三大隊大隊長陳志德表示，火災發生時，請民眾務必冷靜並做適當之避難逃生動作，若火勢過大，請務必遵守相對安全避難位置待救之原則，記住「小火快逃、濃煙關門」，使用低姿勢逃生且方向記得為火場的相對位置處。