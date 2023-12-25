有大薯、雞塊！麥當勞「7大品項買1送1」爽吃7天　玉米湯還免費喝

▲麥當勞本周超殺優惠券出爐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

月底小確幸快收！人氣速食品牌「麥當勞」本周APP優惠券來了，一口氣祭出「7大品項買1送1」，加碼還有送中薯、玉米湯、麥克雞塊等好康，通通不能放過，即日起限時7天開吃。

▲本周祭出7大品項買1送1優惠券等領。

麥當勞「年終暖心優惠」第2周優惠出爐，即日起至12月31日於全球版APP祭出「7大品項買1送1」，包括大薯、薯餅、6塊麥克雞塊、經典那堤（熱） 、中杯可樂、中杯可樂Zero、中杯雪碧等，提醒部分優惠限平日兌換；還有「買任一超值全餐送小杯玉米湯或勁辣香雞翅」，以及「買4盎司牛肉堡／雙層4盎司牛肉堡單點就送中薯或金黃地瓜條」、「買4盎司牛肉堡／雙層4盎司牛肉堡套餐送4塊麥克雞塊」等好康。

加碼還有「單筆消費滿200元現折20元」、「滿300元現折30元」、「滿500元現折50元」、「滿1000元現折100元」等滿額折抵優惠券。

▲漢堡王最新優惠券快衝吃 。（圖／業者提供）

另，漢堡王至2024年2月15日前也祭出最新激省優惠券，一次網羅4大系列共24種好康，其中，必搶「8大品項買1送1」，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、雞塊買1送1外，還有4款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、小華堡及西部小華堡；加碼還有個人超省餐，可是有3大組合套餐通通百元有找，包括西部小華堡+4塊雞塊及中杯可樂、花生培根牛肉堡+4塊雞塊及中杯可樂、經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯及中杯可樂，划算爆表。

除外也提供銅板下午茶點心、雙人激省餐等任選，提醒兒童樂園、機場、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不參與此優惠活動。