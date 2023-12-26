　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

自小客車燒成火球「還多次爆炸」北港男子不治　驚悚畫面曝

▲北港火燒車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港鎮公園路一輛自小客燒成火球。（圖／翻攝自Facebook／莊金金）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮昨（25）日深夜11時許，警方獲報一輛停放路邊自小客車疑似有男子昏迷車內，警方到場發現男子已無呼吸心跳，送醫後仍回天乏術。警方勘查發現車內有炭盆及濃煙，雖迅速通報119到場，但車子很快燒成火球，該案詳細發生原因尚待警方進一步調查釐清。

▲北港火燒車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警方昨晚11時獲報公園路有輛白色自小客車內躺著一名男子疑有異狀，警方到場發現年輕男子仰躺於駕駛座不但叫不醒，且車內冒出濃煙，立即通報救護車將其送醫，但該名男子送醫到院前已無呼吸心跳，經搶救仍告不治。

▲北港火燒車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方勘查車輛，發現車中仍燒著火炭且冒出煙與火花，火苗已相當快的速度開始竄燒，瞬間成為一團火球、多次傳出爆炸聲，消防局派遣各式消防車輛3部、救護車1部共8名人員前往全力灌救，僅用15分鐘迅速撲滅火勢，但該車已燒成漆黑廢鐵。警方初步調查死者是住北港鎮的30歲吳姓男子，詳細案發原因尚待進一步調查釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲北港火燒車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消到場迅速撲滅火勢，車輛已燒成廢鐵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►水面滿佈魚屍！雲林台西1萬台斤虱目魚暴斃　業者搶收撈到手軟

►雲林縣政府工務處升格「交通工務局」　局長今布達宣誓

►政見全面攻略　蘇治芬：為雲林建設揮出幸福滿貫砲

►在地化、智慧化！雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

►雲林29歲男深夜上山喝咖啡　疑天冷突「頭暈口吐白沫」送醫不治

ET快訊
挑戰35天不看手機！陸男1動作失格　175萬獎金飛了
愛上180cm羽球男　辣妹脫衣怒喊：為什麼不跟我做
「多次爆炸」車燒成火球！　30歲男死亡
周湯豪突送急診！　虛弱吊點滴
官方認證！藏壽司「茶碗蒸」隱藏吃法　網驚：好特別
快訊／保六總隊警離奇身亡！「屍僵」陳屍寢室
郭采潔「撕脫性骨折」！　嚴重傷勢曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

俄籍辣媽跑聖誕趴弄丟外套錢包！警10mins找回　她讚：不可思議

逼88會館郭哲敏當金主　弘仁會「練習1個月」綁人失敗...下場曝

宜蘭2男因低溫引發不適　到院沒呼吸心跳經搶救不治

愛上180cm羽球男遭拒！女脫衣怒喊：為什麼不跟我做　想硬上慘了

自小客車燒成火球「還多次爆炸」北港男子不治　驚悚畫面曝

快訊／保六總隊男警離奇身亡！「屍僵」陳屍寢室內

中華泛藍協會成員揪人赴陸免費爽玩！　介選觸《反滲透法》起訴

小王偷吃人妻悔過「再犯每次賠50萬」　11天後毀約噴百萬

新竹民宅火警！男驚喊妻逃命　她疑為「取水救火」嗆暈…送醫不治

離奇畫面曝！22歲騎士闖紅燈攔腰猛撞倒地　機車「倒立」緊貼公車

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

國三生互不認識爆衝突！男遭割頸裝葉克膜搶救　校方：盼外界集氣

2024要來了！最瘋跨年經驗　脫衣跳舞、酒醉告白樣樣來

豹貓逛寵物展爽躺防水墊　抱起又跳回：太蘇胡了啦

調皮柴咬壞新杯袋被媽訓話　開飛機耳心虛瞇眼：別生氣

7菲國遊客赴合歡山遇車禍 跌落30公尺山谷！3人重傷

俄籍辣媽跑聖誕趴弄丟外套錢包！警10mins找回　她讚：不可思議

逼88會館郭哲敏當金主　弘仁會「練習1個月」綁人失敗...下場曝

宜蘭2男因低溫引發不適　到院沒呼吸心跳經搶救不治

愛上180cm羽球男遭拒！女脫衣怒喊：為什麼不跟我做　想硬上慘了

自小客車燒成火球「還多次爆炸」北港男子不治　驚悚畫面曝

快訊／保六總隊男警離奇身亡！「屍僵」陳屍寢室內

中華泛藍協會成員揪人赴陸免費爽玩！　介選觸《反滲透法》起訴

小王偷吃人妻悔過「再犯每次賠50萬」　11天後毀約噴百萬

新竹民宅火警！男驚喊妻逃命　她疑為「取水救火」嗆暈…送醫不治

離奇畫面曝！22歲騎士闖紅燈攔腰猛撞倒地　機車「倒立」緊貼公車

經典賽冠軍教頭回歸火腿　栗山英樹擔任CBO首席棒球官

俄籍辣媽跑聖誕趴弄丟外套錢包！警10mins找回　她讚：不可思議

大潤發冬季沖泡飲「買1送1」！麥片、茶、咖啡最夯　可可也優惠

一窺西漢楚王夫妻浴室之秘　用「陶㼽」搓澡寓意「搓完很爽」

員林隱形富豪買房觀念轉變　預售屋交易量打平中古屋

賴侯柯再交鋒！第二場政見會14時登場　柯文哲不排除「主動攻擊」

逼88會館郭哲敏當金主　弘仁會「練習1個月」綁人失敗...下場曝

他健身逾20年「突然嚴重低血糖」竟罹賈伯斯病　醫提醒10大症狀注意

宜蘭2男因低溫引發不適　到院沒呼吸心跳經搶救不治

《間諜家家酒》電影票房破12億！滿意度93%網大好評：安妮亞太可愛

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

社會熱門新聞

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

即／新北15歲國三男學生遭割頸命危

立委候選人竟是性騷累犯　太陽花學運舔男大學生

涉郭連署賄賂　屏東縣議長被聲押禁見

國三生遭割喉　醫憶童年「被當畜牲揍到吐」

即／新北15歲國三生救回來了！恢復呼吸心跳

國1林口段連環車禍　長榮貨櫃車連撞8車

即／保六總隊男警寢室離奇身亡！

21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

更多熱門

相關新聞

雲林縣工務處升格「交通工務局」　局長今布達

雲林縣工務處升格「交通工務局」　局長今布達

雲林縣政府工務處今（25）日改制為雲林縣交通工務局，正式揭牌運作，並舉行交通工務局局長布達宣誓典禮，在縣長張麗善及多位貴賓的見證下，由縣長交予印信給交通工務局局長汪令堯，隨後由縣長、副縣長及秘書長等貴賓，與汪局長一起為交通工務局揭牌，儀式簡單隆重。

水面滿佈魚屍！雲林台西1萬台斤虱目魚暴斃

水面滿佈魚屍！雲林台西1萬台斤虱目魚暴斃

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

雲林立委候選人丁學忠：打造海線觀光新藍海

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

快訊／士林自強隧道火燒車！一度雙向封閉塞爆

快訊／士林自強隧道火燒車！一度雙向封閉塞爆

關鍵字：

輕生雲林北港鎮火燒車燒炭

讀者迴響

熱門新聞

國三男遭割頸　醫生：醒來恐人生大變

國三生遭割喉　少年、乾妹依殺人未遂送辦

今晨5.3℃！明晚起「全台有雨」　連假天氣出爐

太陽花女王賣淫！　竟是富商找人逼債害的

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

范瑋琪剛發聲…大牙突爆「身心崩潰」：撐不住了！

炸店開6萬找不到人　細節讓網秒懂

她前戲到一半「下體突像水龍頭」　男友嚇到停手！

立委候選人爆性騷！　竟問男工讀生「要不要跟我打X」

沈玉琳認了曾對Melody動心！

即／國三男彈簧刀割同學喉！少年法庭裁定收容

國中少女闖教室遭喝斥　乾哥砍殺少年

YTR遊日被「當賊羞辱」！業者道歉了

王淨曹佑寧「坐大腿背後緊抱」太甜了！認愛首同框放閃

任潔玲結婚了！嫁小10歲陸籍醫師尪

更多

最夯影音

更多
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生
孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

孫女出嫁落淚不捨阿公...　真情告白：會一直黏著你

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

國中生遭同學「美工刀劃頸」命危！新北教育局：校方第一時間通報

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

熱狗攻蛋「兄弟本色來了」！　《FLY OUT》《我愛台妹》炸翻

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

驚悚畫面曝！21歲男大生趕打工闖紅燈　猛撞左轉車血流滿地亡

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面