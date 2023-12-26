自小客車燒成火球「還多次爆炸」北港男子不治　驚悚畫面曝

▲北港鎮公園路一輛自小客燒成火球。（圖／翻攝自Facebook／莊金金）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮昨（25）日深夜11時許，警方獲報一輛停放路邊自小客車疑似有男子昏迷車內，警方到場發現男子已無呼吸心跳，送醫後仍回天乏術。警方勘查發現車內有炭盆及濃煙，雖迅速通報119到場，但車子很快燒成火球，該案詳細發生原因尚待警方進一步調查釐清。

北港警方昨晚11時獲報公園路有輛白色自小客車內躺著一名男子疑有異狀，警方到場發現年輕男子仰躺於駕駛座不但叫不醒，且車內冒出濃煙，立即通報救護車將其送醫，但該名男子送醫到院前已無呼吸心跳，經搶救仍告不治。

警方勘查車輛，發現車中仍燒著火炭且冒出煙與火花，火苗已相當快的速度開始竄燒，瞬間成為一團火球、多次傳出爆炸聲，消防局派遣各式消防車輛3部、救護車1部共8名人員前往全力灌救，僅用15分鐘迅速撲滅火勢，但該車已燒成漆黑廢鐵。警方初步調查死者是住北港鎮的30歲吳姓男子，詳細案發原因尚待進一步調查釐清。

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▲警消到場迅速撲滅火勢，車輛已燒成廢鐵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



