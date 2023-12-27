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備戰跨年夜！超商備貨量狂增5倍以上　2台行動購物車開進信義區

▲▼備戰跨年夜，7-11開2台OPEN!行動購物車至信義區。（圖／7-11提供）

▲備戰跨年夜，7-11將開2台「OPEN!行動購物車」至信義區。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

這周末將迎來全台跨年活動與3天連續假期，超商針對各地重點熱點區域約上百間門市全面備戰，同步因應低溫，如杯裝熱飲、滷味、麻辣燙、暖暖包等商品，較平日增加5倍以上備貨量、動員超過4倍以上人力，方便民眾購物；不僅如此，跨年當天，超商還將出動2台行動購物車至台北信義區，吃喝商品通通有，陪伴民眾迎接新年到來。

根據統計，去年跨年活動全台超過20場，跨年夜當天台北捷運運量更超過200萬人次，預估今年適逢3天連續假期，全台各地將湧現大量出遊人潮。為提供群眾便利購物需求，7-11已提早備戰。

尤其針對信義區跨年百萬人潮，不僅出動5個店外販售攤位，更號召2台「OPEN!行動購物車」進駐，其中，6.5噸的2.0 OPEN!行動購物車將停放於101大樓旁，提供超過百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，囊括冷藏、冷凍、常溫三種溫層，宛如行動小型門市，而3.5噸的1.0 OPEN!行動購物車則進駐微風南山百貨和信義威秀影城的連通天橋下；同時2台購物車更規劃限量販售CITY冬季限定飲品「GODIVA迦納熱巧克力」，一起與民眾暖暖迎接2024年到來。

▲▼備戰跨年夜，7-11開2台OPEN!行動購物車至信義區。（圖／7-11提供）

▲因應跨年低溫，7-11加強「暖」商機備貨，如CITY系列杯裝熱飲、滷味、麻辣燙、熱罐、暖暖包及發熱衣等商品，較平日增加5倍以上備貨量、動員超過4倍以上人力。

▲▼備戰跨年夜，7-11開2台OPEN!行動購物車至信義區。（圖／7-11提供）

▲「OPEN!行動購物車」提供超過百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等，囊括冷藏、冷凍、常溫三種溫層，宛如行動小型門市。

不僅如此，因應各地將湧現大量出遊的跨年人潮與車潮，統一超商亦針對國道服務區商場、觀光旅遊景點內門市同步加強備戰，如7-11清境門市、小瑞士門市及日月潭水社棧門市等，皆已提早跨年前一周全面動員，預期帶動零食、泡麵、熱罐、關東煮及保暖用品等商品銷售倍數成長。

跨年最怕手機沒電，全台7-11有6000家門市ibon機台可租借行動電源，即日起只要輸入「ibon」優惠碼可享第1小時6元半價優惠(原價1小時12元、24 小時最高收費36元)，還可甲地借、乙地還超方便，2024年1月2日前租借行動電源還可獲得抽獎序號，有機會抽到東京雙人來回機票。

▲王品集團六大鍋物品牌再度連線，舉辦強鍋季開鍋 刮萬元金牌。（圖／王品提供）

▲跨年夜青花驕全台分店一路開到凌晨3點。（圖／王品提供）

搶攻跨年夜商機，王品集團旗下8品牌也延長營業時間，韓料品牌「初瓦」全台分店、燒肉品牌「Oh my!原燒」宜蘭新月店，營業至凌晨12點半；「12MINI」高雄夢時代店、「肉次方」全台分店則加開到1點；「和牛涮」部份分店最晚到2點半；「青花驕」全台分店、「嚮辣」西門店一路營業至3點。尬鍋則是從12月29日至31日，全台分店營業至凌晨2點。

▲尬鍋12月29日至31日，全台分店營業至凌晨2點。（圖／記者黃士原攝）

另外，即日起到明年（2024）1月31日，王品集團火鍋品牌推出開鍋刮刮樂，中獎率百分之百，到「青花驕」、「嚮辣」及「和牛涮」部分門店跨年，有機會獲得整單95折優惠，或青花烏龍茶、北海道生食級干貝及九孔鮑魚等加菜好禮，最大獎是價值近萬元金牌。至「尬鍋」出示身分證，姓名對中「鍋之女神」任一同音字，可享4人同行到店開鍋用餐，整單現打88折。

▲肉多多全台門店即日起至明年1月31日，8人訂位用餐，加贈鮮甜蛤蜊100顆／小白蝦50隻／活力梅花豬1.2公斤3選1。（圖／肉多多提供）

▲肉多多全台門店即日起至明年1月31日，8人訂位用餐，加贈鮮甜蛤蜊100顆／小白蝦50隻／活力梅花豬1.2公斤3選1。（圖／肉多多提供）

配合跨年前後聚餐需求的激增，肉多多全台門店即日起至明年1月31日，8人訂位用餐，加贈鮮甜蛤蜊100顆／小白蝦50隻／活力梅花豬1.2公斤3選1。另外為了延續跨年後的歡樂，肉多多也延長36家分店的宵夜營業時間，除了部分百貨商場或未提供宵夜的門店之外，消費者可以一路嗑鍋到凌晨3點半，民眾可以前往「肉多多火鍋-火鍋第一品牌」粉專查詢有延長營業的分店。

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