抖音《科目三》掀口水戰！許智傑「舞統」　鐘易仲：公開道歉

▲李眉蓁跟鍾易仲跳「科目三」幫自己造勢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

大陸熱舞「科目三」現在成了政治熱門議題，高雄市立委藍營候選人李眉蓁跟鐘易仲，成立科目三街頭拜票舞隊，不過卻被綠營候選人許智傑酸說跳抖音就是被「舞統」。27日上午鍾易仲開記者會批評許智傑無視民進黨林楚茵、梁文傑很早就在跳抖音的事實，卻抹紅臺灣很多跳抖音的年輕人和婆婆媽媽，要求許智傑道歉！

鍾易仲指出，跳抖音科目三都要政治化、污名化，「許伯伯」腦袋到底是有多老，意識形態是有多嚴重，才會講出這樣的話來啊？他單場播放影片指出，民進黨的林楚茵、梁文傑很早就在跳抖音，臺灣不但有很多年輕人，還有很多學校全班甚至全校都在跳，晚上公園裡婆婆媽媽也在跳，難道大家也被統戰了嗎？五月天、茄子蛋、頑童到大陸表演廣獲歡迎，抖音上充滿他們演出片段，難道許智傑也要抹紅他們？

▲鍾易仲回擊許智傑說「科目三」為武統。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲許智傑（左二）說是科目三是「舞統」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

所以鍾易仲喊話許智傑，一句話抹紅全台灣跳抖音的年輕人和婆婆媽媽，這種行為非常惡劣，希望他把「跳抖音就是被舞統的言論收回去」，並且公開向年輕人道歉。而李眉蓁則表示：「許智傑果然是新潮流的雙標抹紅代表，難道他不知道民進黨林楚茵、梁文傑很早以前就在跳抖音，他們被統戰了嗎？臺灣不但有很多年輕人跳科目三，晚上公園裡的婆婆媽媽也在跳，難道大家都被統戰？許智傑思想僵化沒關係，但請不要抹紅臺灣年輕人，不要低估臺灣年輕人的智慧。此外，臺灣有很多優秀的音樂表演者如五月天、茄子蛋、頑童也都到大陸表演，獲得大陸人民高度歡迎，抖音上也充滿他們演出的片段，難道許智傑也要抹紅他們嗎」？

許智傑表示：「全世界針對中共資訊戰都相當謹慎提防，包含美國、加拿大、英國等國都規範使用抖音，然而國民黨候選人鍾易仲卻背道而馳，不願推廣台灣本土客家文化、原住民音樂，反而幫中共推廣抖音歌曲，這就是在配合中共的統戰，個人相當不認同，也呼籲國民黨不要再當中共的代言人了」。