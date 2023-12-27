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男子在社群上打造「富婆」人設！曬炫富照　詐騙單身男615萬元　

▲男子在朋友圈打造「富婆」人設行騙。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男子在朋友圈打造「富婆」人設行騙百萬。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一名錢先生近日向警方報案，稱友人「王姓女子」向他借錢卻遲遲不歸還，金額高達140萬元（人民幣，下同，約台幣615萬元）。警方經調查後發現，該名友人的真實身分為一名「劉姓男子」，其透過在朋友圈上打造出「富婆」的虛假人設，來誘騙錢先生。

據《澎湃新聞》報導，近日，錢先生來到派出所報案稱，2014年，有人透過聊天軟體添加他為好友，透過對方在朋友圈展示的「大餐、豪車、高達千萬的銀行卡餘額截圖」，認為對方是一名家底頗豐的女子，想著自己還未婚，又是做生意的，以後多個朋友多條路，便和這名自稱姓王的女子有一搭沒一搭地聊了起來。

▼「王姓女子」以各種理由拖延還款時間。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

▲男子在朋友圈打造「富婆」人設行騙。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲男子在朋友圈打造「富婆」人設行騙。（圖／翻攝自澎湃新聞）

錢先生表示，當時這位「王姓女子」稱自己的店因為重新裝修，急需2萬元週轉（約台幣8.7萬元）。他想著錢也不多，便把錢轉了過去。沒想到4天後，「王姓女子」就把錢還了回來。此舉讓錢先生更加「確信」對方家境優渥。

錢先生說道，「他陸續以自己銀行帳戶暫時凍結、自己或家人生病急需用錢看病等理由向我借大額錢款，並再三保證銀行卡恢復正常後，就會立即歸還。」事實上該「王姓女子」一直拖延，遲遲不還。錢先生驚覺自己累積下來已經「借」給對方近140萬元了，意識到自己可能受騙了。

警方依線索追尋，很快便逮捕自稱「王姓女子」的劉姓嫌犯，其稱因曾經與錢先生有過生意上的往來，了解過他的財力，才決定以「富婆」人設接近對方並詐騙。目前，劉姓嫌犯因涉嫌詐騙被警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

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