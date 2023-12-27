　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3人蛇騙乾弟赴柬埔寨活摘器官　二審2人加重判刑

記者黃翊婷／綜合報導

國內首宗活摘器官詐騙案，詐團3名成員謝姓男子、蔡姓男子及林姓女子，2021年12月底將黃姓乾弟騙到柬埔寨當豬仔，後來因為買家取消交易作罷，才將賣器官計畫告知黃男，3人一審皆被桃園地院法官依法判處2年4個月至5年6個月不等的刑期。二審結果26日公布，高等法院加重改判蔡男3年6個月、林女3年7個月，謝男則維持5年6個月刑期。

▲桃園檢警查獲仲介販售人體器官集團，圖為主嫌謝姓男子（右）。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲謝男（右）負責誘騙民眾前往東南亞工作。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同。）

回顧整起案件經過，謝男、蔡男、林女以高薪、工作輕鬆等理由，將民眾騙到東南亞當豬仔，摘取活體器官販售牟取暴利，3人分工詳細，謝男負責以工作名義誘騙民眾，蔡男負責介紹工作、協助體檢、辦護照，林女則負責聯繫國外器官買家。

▲桃園檢警查獲仲介販售人體器官集團，圖為主嫌林姓女子(中)。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林女（中）負責與國外買家洽談。

2021年12月底謝男找上乾弟黃男，打著保證底薪新台幣6至7萬元、包吃包住等優厚條件，讓黃男答應接下工作，再讓蔡男以「疫情期間出國需要健康檢查」為由，把人帶去醫院檢查，最後送至柬埔寨。然而，原本談好交易的葉姓買家已經找到配對人，因此取消買賣並拒絕交付100萬元費用，3人這才透過綽號「柳丁」的男子將賣器官計畫告知黃男，還要求黃男在2022年7月29日自己購買機票返台。

▲桃園檢警日前偵辦詐欺案，意外查出林姓女子手機內有仲介被害人赴柬埔寨販賣器官等訊息，循線查出林女等3人在台找豬仔以介紹高薪工作，卻以「全拆」字眼仲介販售人體器官，圖為主嫌蔡姓男子。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡男負責帶受騙民眾做體檢、辦護照。

事情曝光之後震驚社會各界，一審時，桃園地院法官依人口販運法之意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，判處謝男5年6個月、蔡男2年4個月、林女3年4個月有期徒刑。

全案上訴至二審，高等法院法官認為，蔡男、林女都正值青壯年時期，卻走上偏路，誘騙民眾至國外摘取器官販售，危害他人的生命、身體法益，嚴重破壞社會治安，且依據刑法第55條但書規定，2人的最低刑度應當為3年以上，一審量刑顯然有誤，因此加重改判蔡男3年6個月、林女3年7個月，謝男則維持5年6個月刑期，全案仍可上訴。

ET快訊
ET民調／二次政見會後　賴蕭配38.1％、侯康配34.8%、
15歲櫻花妹跳「魔性TikTok舞」　18秒短片近1800萬
快訊／上班注意！　國3「5車追撞」
啦啦隊女神放送「裙下風光」直擊！　球員男友停車場伸手
交換禮物以為抽到「戴森風扇」　拆開瞬間全場笑翻：創意100分
新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想
羅志祥「多人趴極樂7hrs」直擊！多女輪番上陣　內湖神秘樓通
快訊／國1「3車追撞」　全線封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

校園割喉案傳「另一位女同學」也被捅　網爆：我女友擋刀

快訊／上班注意！　國3「5車追撞」

離奇！騎士回家「華中橋突逆向大迴轉」遭輾斃　妻慟：不知去哪

3人蛇騙乾弟赴柬埔寨活摘器官　二審2人加重判刑

快訊／國1「3車追撞」　全線封閉

恐怖男24小時手機監視女友！私密照逼復合失敗　偷下藥想性侵殺害

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

買護照可念外僑學校！移民代辦涉偽造特種文書遭搜　3人深夜交保

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

7歲女童在法國被搭話　毫不膽怯用法文聊天！

韓弟為嚐蔥油餅再次飛台　首次體驗火鍋讚：GOOD！

班克西台幣2千萬新作遭偷　「整個路標」被拔走1賊落網

海軍證實官兵為救人落海失蹤　妻子忍淚發聲：老公，回家吧

禾聯家電喜迎30週年推出新品發表　YAMADA山田家電全新變頻空調強勢登場

校園割喉案傳「另一位女同學」也被捅　網爆：我女友擋刀

快訊／上班注意！　國3「5車追撞」

離奇！騎士回家「華中橋突逆向大迴轉」遭輾斃　妻慟：不知去哪

3人蛇騙乾弟赴柬埔寨活摘器官　二審2人加重判刑

快訊／國1「3車追撞」　全線封閉

恐怖男24小時手機監視女友！私密照逼復合失敗　偷下藥想性侵殺害

女學生目擊「彈簧刀割頸」血狂噴！嚇到不敢上學…媽求救：怎麼辦

新竹氣爆16歲少年「面目全非」現況曝　母淚：每天清創讓他很想死

新北國三生「每天帶刀上學」割頸同學　校方坦言：不太可能搜書包

買護照可念外僑學校！移民代辦涉偽造特種文書遭搜　3人深夜交保

新一代「福斯Tiguan休旅」開賣！折合新台幣133萬　台灣再等等

ET民調／二次政見會後　賴蕭配38.1％、侯康配34.8%、柯盈配19.2%

「新啦啦隊女神」拜神求正緣！1年後…陳波波爆熱戀小7歲球員謝亞軒

澳名廚「酪梨吐司教父」逝世！創立知名早午餐店bills　享年54歲

校園割喉案傳「另一位女同學」也被捅　網爆：我女友擋刀

埃及提議終戰、釋放所有人質　傳哈瑪斯等組織拒絕

他一晚周旋3女「換女友比換手機快」！　3男星夜生活超精彩

快訊／上班注意！　國3「5車追撞」

許允樂「1年前就開始談離婚」！7個月前慶結婚6週年…張兆志：我愛妳

陳零九恢單爆新女伴！「鄉民女神鄔又曦」同車陪玩　半球妹緊貼全被拍

李多慧來台黑絲＋窄裙好性感　與粉絲互動忘中文敲頭：笨蛋

社會熱門新聞

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

新竹氣爆少年「面目全非」現況曝

女學生目擊彈簧刀割頸不敢上學　媽求救：怎麼辦

快訊／國1「3車追撞」　全線封閉

少年每天帶刀上學　校方坦言：無法搜書包

外甥遭彈簧刀割頸！家屬怒喊不公平：缺氧太久恐成植物人

恐怖男手機監視女友　偷下藥想性侵殺害

大巨蛋「電死人」　北市府協調家屬獲賠1100萬

即／桃園工廠大火1死3傷　女被燒死在浴室

新車被撞毀　男肇逃再留紙條卻神隱

國三生遭割頸刺胸命危！他幫女同學出頭藏彈簧刀行凶

搞大麻吉女友肚　他狂給74萬才知真相

更多熱門

相關新聞

即／桃園工廠大火1死3傷　女被燒死在浴室

即／桃園工廠大火1死3傷　女被燒死在浴室

桃園市龜山區一處冷媒工廠26日下午發生嚴重火警，造成1死3傷。由於廠內存放石化工業設備，火勢猛烈，濃煙一度往國道、附近道路飄竄。如今消防人員清理火場，在浴室尋獲一具焦屍，但女子已明顯死亡，至於起火原因及詳細死因尚待釐清。

即／桃園工廠大火空拍曝！他還原現場如遭轟炸

即／桃園工廠大火空拍曝！他還原現場如遭轟炸

侯友宜批打詐不力　行政院駁：窒息性執法掃蕩犯罪、減少民衆百億財損

侯友宜批打詐不力　行政院駁：窒息性執法掃蕩犯罪、減少民衆百億財損

即／桃園工廠起火爆炸！路過車慘遭噴飛鐵皮砸中

即／桃園工廠起火爆炸！路過車慘遭噴飛鐵皮砸中

男大生撞交通錐成癱　二審判賠701萬

男大生撞交通錐成癱　二審判賠701萬

關鍵字：

桃園詐騙柬埔寨高等法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許允樂張兆志離婚！　10年情斷「生子計畫不同」成導火線

網爆「遭割喉國三生已走了？」　再曝另一受害者

小弟率12人進攻復仇　遭大哥亂棒打死

直擊羅志祥「多人趴極樂7hrs」！多女輪番上陣

10款APP快刪！資安公司示警：藏「木馬病毒」

30萬網美聖誕辣片爆紅！　背景反射「與裸男開房」

新北國三生遭刺殺昏迷　加害學生父親想探視遭拒

愛上180cm羽球男遭拒！慾女想硬上慘了

今晚起全台有雨！跨年挑戰冷氣團　連假天氣曝

高山神獸偷背包丟白石池　2外籍登山客險死

盤點頭髮越來越少的「6個原因」

許允樂離婚協議曝光！ 「想到就哭」：10年來都期待小孩

台灣拜拜盤「紅到日本」！網見價格傻了

交換禮物抽到戴森　拆開卻讓全場笑翻

即／台南2夜市「停業一個月」！時間曝光

更多

最夯影音

更多
最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」

最後走進去竟成倒楣蛋...　他關上玻璃門「輕碰秒爆碎」
王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

王思佳為寫書買鍵盤！小禎：香奈兒有出？　梁云菲「她們是一線鮑」..急回：一線女星！

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

許允樂.張兆志離婚！　「生子計畫不同」10年情斷

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

陪妻報案意外掏出「白色粉末」　高雄男當場臉綠...毒品罪送辦

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

新田真劍佑從索隆變最帥龍騎士！　《龍之奇蹟》穿梭動漫與現實

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面