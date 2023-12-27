3人蛇騙乾弟赴柬埔寨活摘器官　二審2人加重判刑

記者黃翊婷／綜合報導

國內首宗活摘器官詐騙案，詐團3名成員謝姓男子、蔡姓男子及林姓女子，2021年12月底將黃姓乾弟騙到柬埔寨當豬仔，後來因為買家取消交易作罷，才將賣器官計畫告知黃男，3人一審皆被桃園地院法官依法判處2年4個月至5年6個月不等的刑期。二審結果26日公布，高等法院加重改判蔡男3年6個月、林女3年7個月，謝男則維持5年6個月刑期。

▲謝男（右）負責誘騙民眾前往東南亞工作。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同。）

回顧整起案件經過，謝男、蔡男、林女以高薪、工作輕鬆等理由，將民眾騙到東南亞當豬仔，摘取活體器官販售牟取暴利，3人分工詳細，謝男負責以工作名義誘騙民眾，蔡男負責介紹工作、協助體檢、辦護照，林女則負責聯繫國外器官買家。

▲林女（中）負責與國外買家洽談。

2021年12月底謝男找上乾弟黃男，打著保證底薪新台幣6至7萬元、包吃包住等優厚條件，讓黃男答應接下工作，再讓蔡男以「疫情期間出國需要健康檢查」為由，把人帶去醫院檢查，最後送至柬埔寨。然而，原本談好交易的葉姓買家已經找到配對人，因此取消買賣並拒絕交付100萬元費用，3人這才透過綽號「柳丁」的男子將賣器官計畫告知黃男，還要求黃男在2022年7月29日自己購買機票返台。

▲蔡男負責帶受騙民眾做體檢、辦護照。

事情曝光之後震驚社會各界，一審時，桃園地院法官依人口販運法之意圖營利以詐術摘取他人器官未遂罪，判處謝男5年6個月、蔡男2年4個月、林女3年4個月有期徒刑。

全案上訴至二審，高等法院法官認為，蔡男、林女都正值青壯年時期，卻走上偏路，誘騙民眾至國外摘取器官販售，危害他人的生命、身體法益，嚴重破壞社會治安，且依據刑法第55條但書規定，2人的最低刑度應當為3年以上，一審量刑顯然有誤，因此加重改判蔡男3年6個月、林女3年7個月，謝男則維持5年6個月刑期，全案仍可上訴。