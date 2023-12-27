退休婦砸635萬買未上市股...出金還要「補稅」　警埋伏逮2車手

記者邱中岳／台北報導

北市警中正一分局忠孝西路派出所接獲線報，有1名退休婦人在網路認識證券商客服人員，透過客服下載APP程式投資未上市股票，陸續投資635萬元購入，每次透過APP查看都是獲利，11月想要獲利了結，卻被說要交付稅金，婦人告知警方才發現是詐騙，警方埋伏逮人，逮捕2名車手。

警方調查，83歲的周姓婦人退休後都在家中，8月中旬透過網路認識1名自稱證券商的客服人員，推廣下載APP投資程式，可以透過該程式購買未上市股票獲利，婦人不疑有他決定試試看，結果陸續在3個月間投入635萬，11月底想要領回獲利，卻被要求要補繳57萬元的稅金。

▲退休婦人投資股票635萬，要取回獲利時要補稅金57萬才醒悟報警，警方埋伏車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

周姓婦人深感疑惑，立刻跑到忠孝西路派出所尋求警方協助，警方聽完後認定根本就是詐騙，立刻要婦人假意配合面交，並由警員在旁埋伏伺機逮人，等到2名喬裝成投資專員的男子出現後，警員上前將人逮捕，一舉查獲33歲的明姓、17歲的林姓2名車手。

警方指出，周姓婦人在網路社群軟體被人加入好友，並且攀談介紹以「手把手教導投資心法」，所以讓周姓婦人信以為真，並且交付635萬投資購入未上市股票，沒想到最後要出金時，還要求周婦繳完稅金才可以辦理，還好周婦驚覺詢問警方，才得知原來遭到詐騙。

▲退休婦人投資買股，面交9次達635萬，最後配合警方逮捕2名車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，出面取款的2名車手被逮後表示，在網路上看到求職訊息，保證日領1萬元，還主打安全、合法取款，沒想到卻是變成詐騙車手；因2人相差年紀過大，警方不排除有可能是「母雞帶小雞」，由資深車手帶未成年車手一起出面取款。